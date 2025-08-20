Aguas turquesas, montañas verdes y casitas medievales: la escapada perfecta para este verano en España está en este pequeño pueblo de 43 habitantes de Huesca
Disfruta de la tranquilidad y de las increíbles vistas que ofrece este rincón.
A menudo soñamos con visitar los escenarios de nuestras películas favoritas, castillos, bosques encantados e incluso las profundidades del mar. Escondido entre las montañas del valle de Tena se encuentra un pueblito de apenas 43 habitantes que seguro que te recuerda a algo... Con un paisaje verde rodeándolo y un embalse a sus pies, esta pequeña localidad transportará a más de uno al hogar de Elsa y Anna, de la película de Frozen. Aunque Arendelle está inspirado en Noruega y sus fiordos, tenemos un poquito de su esencia en España.
Lanuza es de los pueblos más bonitos de Huesca, y un imprescindible si visitas el Pirineo aragonés. Está ubicado a más de 1.200 metros de altura, rodeado por las montañas del Pirineo y a orillas del embalse de Lanuza; en el que desemboca el río Gállego. Al increíble paraje natural en el que se encuentra, se suma su encanto rural. Paseando por el pueblo, encontrarás un entramado de callejuelas con casas de piedra y tejados de pizarra que te robarán el corazón; todo mientras respiras esa calma y tranquilidad que tanto buscas en tus vacaciones. Entre su arquitectura tradicional destaca la iglesia de El Salvador, en la que se guardan reliquias como un relicario de plata del siglo XVI o los restos de su patrona: Santa Quiteria.
Un pueblo salvado por sus habitantes
Lanuza, al igual que muchas otras localidades, fue expropiado por la Confederación Hidrográfica del Ebro debido a la construcción del embalse. Había riesgo de que el pueblo quedase bajo las aguas del pantano, así que sus habitantes se vieron obligados a trasladarse a otras localidades cercanas. A mediados de la década de los 70, Lanuza se convirtió en un pueblo deshabitado.
Afortunadamente, el embalse no llegó a cubrir todo el pueblo, y las casas que estaban a más altura lograron salvarse. Los vecinos no olvidaron cuál era realmente su hogar y vieron aquí una oportunidad de volver. En los años 90 se unieron para rescatar y reconstruir lo que quedaba en pie del casco urbano. La iglesia de El Salvador fue el primer inmueble rehabilitado.
Aprovecha el entorno
La ubicación de Lanuza es privilegiada para disfrutar de la naturaleza, desde senderismo hasta deportes acuáticos; pero sin dejar de lado la cultura. Te lo contamos todo.
Refréscate en sus aguas
El embalse de Lanuza ofrece un sinfín de actividades para los días más calurosos. Tiene zonas habilitadas para el baño, acompañadas de hamacas, césped y restaurante; no te faltará de nada. Además, si no solo buscas relajarte, sino que disfrutas los deportes acuáticos, no has podido elegir mejor sitio. En el embarcadero de Suscalar podrás alquilar kayaks, tablas de windusrf o paddlesurf, hidropedales y hasta barcos de vela para recorrer el pantano. Si no tienes experiencia, el personal del centro de alquiler está más que encantado de ayudarte.
Recorre el paisaje
El entorno natural de Lanuza forma parte de la Reserva de la Biosfera de Ordesa, uno de los primeros en ser nombrado reserva del país. En los alrededores podemos encontrar una gran variedad de rutas -de todos los niveles- que recorren la belleza de esta parte del Pirineo aragonés.
Una de las rutas más conocidas es la que te permite recorrer el embalse de Lanuza, con unas increíbles vistas del núcleo urbano. El camino parte del municipio de Sallent de Gállego y, tras andar 6,5 kilómetros, llega a la presa. Prácticamente no tiene dificultad, alterna partes de tierra con empedrado y está perfectamente señalizado. En este camino podrás disfrutar de unas preciosas vistas al valle, al embalse y al pueblo.
Otra ruta que no te puedes perder es la ruta circular de El Frondón. Esta ruta circular te llevará por los alrededores del pueblo y subirás por la ladera de la montaña hasta las antenas de El Frondón. Estas estructuras destinadas a telecomunicaciones sirven como referencia visual y meta para las rutas de senderismo; además, al llegar, las vistas te dejarán sin respiración.
Para acabar, un poco de música
En uno de los laterales del pueblo y sobre las aguas del embalse, se encuentra el auditorio de Lanuza. Este escenario al aire libre goza con una ubicación espectacular que eleva la experiencia al máximo. Sobre él han actuado artistas de renombre tanto nacionales como internacionales. Con una capacidad para casi 6.000 personas, acoge desde 1994 el Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur.
