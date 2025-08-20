Aguas turquesas, montañas verdes y casitas medievales: la escapada perfecta para este verano en España está en este pequeño pueblo de 43 habitantes de Huesca

Lanuza es de los pueblos más bonitos de Huesca, y un imprescindible si visitas el Pirineo aragonés. Está ubicado a más de 1.200 metros de altura, rodeado por las montañas del Pirineo y a orillas del embalse de Lanuza; en el que desemboca el río Gállego. Al increíble paraje natural en el que se encuentra, se suma su encanto rural. Paseando por el pueblo, encontrarás un entramado de callejuelas con casas de piedra y tejados de pizarra que te robarán el corazón; todo mientras respiras esa calma y tranquilidad que tanto buscas en tus vacaciones. Entre su arquitectura tradicional destaca la iglesia de El Salvador, en la que se guardan reliquias como un relicario de plata del siglo XVI o los restos de su patrona: Santa Quiteria.