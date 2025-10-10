La escapada que tienes que hacer en otoño está a una hora de Madrid y esconde una historia fascinante sobre los Borbones

Con el objetivo de convertir la granja en un nuevo Real Sitio donde retirarse, encargó las obras del palacio a Teodoro Ardemans, pintor, grabador, tratadista y arquitecto barroco. Una vez finalizadas las obras, en el 1723 los reyes se instalaron finalmente en el palacio, desde donde, un año más tarde, Felipe V anunció su abdicación en favor de su hijo Luis I. Pero cuando la muerte de éste obligó a Felipe V a volver al trono, el palacio tuvo que remodelarse, pues pasó de ser la residencia de un ex-monarca a ser el Real Sitio del rey. Así, lo que en un inicio había sido un pequeño palacio barroco en torno al antiguo claustro de los jerónimos, tuvo que ser ampliado. Años más tarde, en el 1736, los reyes encargaron al arquitecto italiano Filippo Juvara una nueva fachada en el eje central de los Jardines, lo cual da al conjunto arquitectónico un aire italiano.