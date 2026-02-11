La escapada termal más bonita de España cuesta menos de 30 euros: un balneario en el corazón de Cantabria con aguas que brotan de una cueva a los pies de los Picos de Europa

El uso terapéutico de los manantiales de La Hermida se remonta al siglo XVIII. Aunque no todo ha sido un camino de rosas para este balneario que, en realidad, comenzó a funcionar como tal en el siglo XIX; fue entonces cuando se levantó un edificio donde poder tomar los baños, y no solo en una cueva que hay junto al manantial, como se hacía antiguamente.