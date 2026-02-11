La escapada termal más bonita de España cuesta menos de 30 euros: un balneario en el corazón de Cantabria con aguas que brotan de una cueva a los pies de los Picos de Europa
Ponemos rumbo al norte en busca de la que dicen que es una de las zonas termales más bonitas de España.
En medio de un paraje montañoso y rodeado de moles de piedra caliza, se encuentra uno de esos municipios que sorprendentemente todavía son desconocidos para la mayoría de viajeros. Excepto para los que suelen hacer escapadas termales al norte de España rumbo a Cantabria.
Aquí, rodeado de paisajes de vegetación exuberante y gargantas extremas, asoma el municipio de Peñarrubia, en las estribaciones de los Picos de Europa. Un pueblo medieval del que ya se tiene constancia en el siglo XII. De aquella época son precisamente algunos de los restos monumentales que todavía conserva el municipio.
Desde su valioso conjunto de torres medievales defensivas, entre las que destaca la de Linares, o las diferentes ermitas que todavía quedan en pie, como la de San Pedro, o la capilla de nuestra Señora del Valle.
El primer balneario de Cantabria
Sin embargo, hay otro motivo aún más valioso que su pasado medieval para subir hasta este rincón perdido en el majestuoso valle de Liébana, a menos de cien kilómetros de Santander. Y es su balneario histórico, cuyas aguas mineromedicinales, cada día más populares en redes sociales, llevan en boca de todos desde hace siglos.
El uso terapéutico de los manantiales de La Hermida se remonta al siglo XVIII. Aunque no todo ha sido un camino de rosas para este balneario que, en realidad, comenzó a funcionar como tal en el siglo XIX; fue entonces cuando se levantó un edificio donde poder tomar los baños, y no solo en una cueva que hay junto al manantial, como se hacía antiguamente.
Es famoso porque se trata del primer centro termal de Cantabria, un pionero en eso del termalismo científico (como se llamaba antiguamente a este tipo de terapias) y porque sus aguas brotan muy calientes, a más de 60º centígrados, de manera natural.
Sin embargo, esa época de esplendor llegó a su fin durante la Guerra Civil, que acabó casi por completo con el sueño termal de este balneario, que permaneció en el olvido hasta los primeros 2000.
Es uno de los balnearios más demandados de España
Y es que, tuvieron que pasar muchos años, tantos como 70, para que el Balneario de La Hermida, el gran referente de turismo de salud de Cantabria, volviera a abrir sus puertas, ofreciendo una experiencia única de descanso y salud en un entorno de plena naturaleza.
Su ubicación es el gran punto fuerte de este templo de la salud y el bienestar, situado en el corazón del espectacular desfiladero de La Hermida, del que toma su nombre, a orillas del río Deva. De fondo, los Picos de Europa, a los que se puede llegar haciendo una ruta de senderismo de poco más de 30 minutos. ¿Qué más se puede pedir?
Cuánto cuesta este balneario
El precio es, junto con el entorno, lo más apetecible de este balneario. Y es que el acceso al balneario tiene precios más que asequibles, que varían entre los 20 y los 30 euros por persona. Un precio por el que es posible disfrutar de su circuito termal, la cueva termal y las piscinas exteriores. ¿Qué más se puede pedir?
