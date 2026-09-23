La escapada de fin de semana favorita de la clase media española en otoño: tiene la mayor concentración de cigüeñas de Europa, una Reserva de la Biosfera y los precios de hotel más baratos de España

En otoño España está para verla. Los juegos de colores toman el protagonismo del paisaje nacional, haciendo de cada paseo un espectáculo natural cambiante, y lo mejor es que cualquier sitio es bueno para disfrutar de sus vistas.

Europa cuenta con 276 Reservas de la Biosfera reconocidas por la Unesco, de las cuales 55 se recogen dentro del territorio nacional. En total son 142 países, 141 detrás de España, que ocupa la cabecera en el ranking por cantidad, y en su interior, todas las comunidades autónomas (excepto Murcia) tienen al menos una Reserva Mundial.

Parque Nacional de Monfragüe, Extremadura / Istock

En los casos de Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, la cifra asciende a 2 por comunidad; 3 reservas en el caso de Castilla-La Mancha y Extremadura; 6 en Galicia, 7 en Canarias y y Asturias, 9 en Andalucía y 10 en Castilla y León, completando la suma. Pero si buscas una escapada económica, cercana y con un espectáculo de fauna sin precedentes, el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, es la tuya.

Sara Fernández García

Paisaje, fauna y flora de Monfragüe

En el norte de la provincia, a la cabeza de Extremadura, Monfragüe se extiende delimitada por los ríos Tajo y Tiétar, encerrada por Plasencia, Trujillo y Cáceres capital.

Declarado Parque Natural, y el primer espacio natural protegido de Extremadura, seguido del reconocimiento que más tarde le daría la Unesco y, posteriormente la Red de Parques Nacionales de España, cuenta además con el distintivo de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), que la enmarca en la Red Natura 2000. Es decir, un palmarés rebosante.

Buitre sentado en una roca en el parque natural de Monfrague, España / Istock

A tan solo dos horas de Madrid, es la escapada perfecta para disfrutar del incipiente otoño durante el fin de semana: el paisaje es el mejor y más extenso ejemplo de bosque y matorral mediterráneo de Europa, y lo acompañan dehesas de encinas, alcornoques, cantiles rocosos y el cruce de masas de agua que mantiene el tono verde de todo su alrededor.

Pero la magia llega en otoño con un espectáculo animal que solo recibe este parque, en esta época del año. Monfragüe constituye un refugio europeo de aves rapaces y acuáticas, donde abunda la cigüeña blanca y la escasa cigüeña negra, además de la mayor colonia reproductora de buitre negro del mundo, acompañada por grandes poblaciones de buitre leonado, águila imperial ibérica, alimoche y búho real.

Época de berrea del ciervo, Parque Nacional de Monfragüe / Istock

A esto se suma, con las primeras lluvias de otoño, el escenario de la berrea, el ritual de apareamiento de los ciervos que llena de bramidos de los machos los bosques y dehesas, resonando en las quiebras de la sierra.

Un paseo por Monfragüe: qué ver

Un paseo por la Reserva empieza en el Salto del Gitano, un impresionante cortado rocoso sobre el río Tajo con el mirador ornitológico más célebre de la Península Ibérica. Seguimos con el Castillo de Monfragüe, de origen árabe en el siglo IX y remodelado tras la Reconquista. Sus restos aún conservan la Torre del Homenaje y otros vestigios defensivos y su vista enfrenta una panorámica completa del cruce de ríos.

El Mito del Salto del Gitano Según cuenta la tradición oral, un bandolero gitano apodado Chamberluco era perseguido de cerca por la autoridad. Al verse acorralado en lo alto de los peñascos junto al Tajo, tomó carrerilla y realizó un salto sobre el abismo del encajonamiento, alcanzando la otra orilla sin sufrir daño. Se dice que la fuerza del salto dejó tan atónitos a sus perseguidores que uno de los guardias quedó petrificado, convertido en la columna de cuarcita aislada que hoy se observa frente al peñón principal.

Cueva del Castillo, Yacimiento de Monfragüe / Reserva de la Biosfera Monfragüe

Las pinturas rupestres de la Cueva del Castillo albergan ejemplos de arte rupestre esquemático del Bronce y del Calcolítico, y el Puente del Cardenal presenta una obra de ingeniería civil del siglo XVI mandada construir por el obispo de Plasencia, Don Juan de Carvajal.

Como ves las opciones son infinitas y cualquier fin de semana, la excusa perfecta para descubrirlo, especialmente cuando Extremadura se sitúa de manera recurrente entre las comunidades autónomas con los Precios Medios Diarios (ADR) más competitivos del sector hotelero en España, con un precio medio por noche entre los 50 a 85 euros en establecimientos de 3 y 4 estrellas.

Puente del Cardenal, Monfragüe / Reserva de la Biosfera Monfragüe

Mientras que las casas rurales y hostales ofrecen opciones de entre 35 a 60 euros, los hoteles oscilan entre los 65 y 95, mientras que los alojamientos singulares y hospederías se mueven entre los 90 y 150 euros.