Este rincón de los Pirineos franceses propone celebrar San Valentín entre cabañas en los árboles con spa y vistas a las estrellas

En el suroeste de Francia, en pleno corazón de los Altos Pirineos, Lourdes ofrece una cara menos conocida y sorprendente, ideal para una escapada romántica de invierno. Más allá de su dimensión espiritual y de su entorno natural, la ciudad se ha convertido también en un refugio para quienes buscan desconectar en pareja, rodeados de bosque, calma y alojamientos pensados para bajar el ritmo.