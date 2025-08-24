La escapada perfecta para verano: río, kayak, escalada, puentes colgantes y naturaleza

Es una ruta espectacular. Un desfiladero formado por paredes de piedra que envuelven el río Noguera Ribagorçana y que hace de frontera natural entre Lleida y Huesca. Hay varias formas de disfrutar del camino. Puedes hacer la opción fácil, que pasa por la zona de puentes y en total son 10 kilómetros ida y vuelta (ideal para niños), u optar por la vía larga (en total, 16,8 kilómetros) que se alarga hasta Montfalcó y sus impresionantes escaleras y pasarelas. Para los más experimentados también hay zonas de escalada. Eso sí, no es fácil y requiere conocimientos previos.