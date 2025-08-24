La escapada perfecta para verano: río, kayak, escalada, puentes colgantes y naturaleza
Situada entre la frontera de Catalunya y Aragón, las excursiones en esta zona son las que más ‘likes’ cosechan en redes. Sí, algo así como la Kim Kardashian del senderismo.
Siempre se cuela en todos los ránkings de los ‘influencers’ montañosos. Un río precioso, barrancos, puentes colgantes, deportes de aventura, barcas… Vamos, lo tiene todo. Seguro que ya sabes qué ruta es. Sí, se trata del Congost de Montrebei, una estrella senderista en verano y que, aunque algo lejos de Barcelona (a 2.45 h, según la web oficial), vale muchísimo la pena. Eso sí, si haces ida y vuelta, madruga, o volverás a casa bien entrada la noche.
Es una ruta espectacular. Un desfiladero formado por paredes de piedra que envuelven el río Noguera Ribagorçana y que hace de frontera natural entre Lleida y Huesca. Hay varias formas de disfrutar del camino. Puedes hacer la opción fácil, que pasa por la zona de puentes y en total son 10 kilómetros ida y vuelta (ideal para niños), u optar por la vía larga (en total, 16,8 kilómetros) que se alarga hasta Montfalcó y sus impresionantes escaleras y pasarelas. Para los más experimentados también hay zonas de escalada. Eso sí, no es fácil y requiere conocimientos previos.
Otra forma muy común de disfrutar de Montrebei es a través del agua. Puedes montarte en un barco de pasajeros, una forma tranquilita de cruzar el río y disfrutar de las vistas, ideal para domingueros, o alquilar un kayak, más deportivo e ideal para ir a tu aire. También, depende de la temporada y las lluvias, hay empresas que ofrecen rafting y descenso de cañones (es decir, bajar con neopreno y equipo a través de las rocas y las corrientes del río).
La mayoría de ‘influencers’ senderistas y las agencias locales de turismo recomiendan no hacer un “sube-baja” desde Barcelona, sino que lo mejor es pasarse más de un día en la zona. No solo para descansar (es un buen tute entre coche y excursión), sino porque así exploras Montrebei de más de una forma (por ejemplo, un día con senderismo y otro día con kayak). Si este año no coges ningún vuelo, ya sabes: un plan de finde perfecto para verano.
Síguele la pista
Lo último