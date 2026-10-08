La escapada perfecta para un fin de semana en octubre está en una isla Reserva de la Biosfera: temperaturas suaves, calas cristalinas desiertas y la nueva apuesta de lujo de las Baleares

No es ningún secreto que las Islas Baleares se presentan como uno de los grandes favoritos a la hora de elegir destino. Según registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), las islas recibieron hasta agosto de este 2026 un récord de 14,36 millones de turistas, gran parte correspondientes a Mallorca, que cerró 2025 con más de 13,56 millones de visitantes anuales.

Pero Menorca no se queda atrás, con más de 370.000 turistas al mes en temporada alta, en una isla con una población media de unos 120.000 residentes habituales, que se elevan hasta los 200.000 o 230.000 visitantes simultáneos en los meses de verano.

Adriana Fernández

Las cifras son elevadas y la razón evidente, el archipiélago suple con creces todas las expectativas: cultura, gastronomía, paisaje, historia y reconocimiento nacional e internacional, convertido en una “joya flotante” sobre el Mediterráneo.

Pero las aglomeraciones no son para todo el mundo, por eso aprovechar las temporadas bajas en otoño y primavera puede ser tu mejor aliado si quieres disfrutar con tranquilidad de esta impresionante isla.

RIVELIAN Grand Menorca / Istock

Un refugio en el paraíso

La isla de Menorca dispone un catálogo impresionante de naturaleza indómita, desde los paisajes marinos del sur, suave y luminoso, y un agua turquesa infinita rodeada de pino carrasco, hasta el norte más salvaje, abrupto y árido de la Tramuntana, con una geología a la par arenosa y rocosa de millones de años de antigüedad que se eleva en acantilados cortados e impresionantes paisajes.

Paisaje de Menorca / Istock

En su interior, el parque natural de S'Albufera des Grau se pronuncia como núcleo duro de esta exhibición natural que le ha valido el título de Reserva de la Biosfera y, a los pies de todo ello, entre mosaicos de roca y calas inimaginables, el Rivelian Grand Menorca, un alojamiento exclusivo a escasa distancia de la caída del agua, en una ubicación privilegiada entre la Ciutadella y el mar.

RIVELIAN Grand Menorca / RIVELIAN Grand Menorca © 2026

Con 50 habitaciones únicas y todas las comodidades, se presenta como la opción perfecta para quienes buscan disfrutar del bienestar tanto como de las vistas. Enclavado junto a las Calas Santandría y Sa Caleta, ofrece un diseño contemporáneo donde la isla se mimetiza en sí misma con la estructura del alojamiento, compuesto en diseño irregular con la misma piedra sobre la que se eleva, y acompañado de los tonos tierra, verde y cálido que conforman el paisaje.

Cubriendo el perímetro de su entorno, un río vivo de agua recorre, en símil al Mediterráneo, las habitaciones del Rivelian Grand Menorca, haciendo de cada Suit un espacio privado de baño en una promesa cumplida de elegancia, calma y lujo.

RIVELIAN Grand Menorca / RIVELIAN Grand Menorca © 2026

La propuesta del alojamiento denota especial antención en la desconexión, y por eso, además de las instalaciones de gimnasio, descanso y spa, ofrece servicios exclusivos en su espacio Lithica Wellness, como rituales faciales, tratamientos personalizados, longebity labs o clases privadas de yoga, pilates y talleres, cubriendo todas las necesidades para una desconexión total.

RIVELIAN Grand Menorca / RIVELIAN Grand Menorca © 2026

Un fin de semana inolvidable

La opción perfecta para disfrutar de la isla incluye un recorrido dentro y fuera del Rivelian Grand Hotel, aprovechando la cercanía del mismo con puntos de interés turístico. Desde el acceso privado del alojamiento, accede a la Cala Santandría para disfrutar del azul mediterráneo o, a pocos metros, su vecina Sa Caleta, escoltada por un antiguo búnker y hogar de arena blanca, fauna curiosa y mareas tibias.

No tengas pereza por las distancias, a escasos cinco minutos en coche del Hotel la Ciutadella, centro neurálgico de la vida interior en la ciudad, se ofrece como el plan perfecto, desde un paseo por el puerto hasta las calles adoquinadas y estrechas de herencia medieval que conforman el corazón de la villa. No dejes pasar la oportunidad de un helado en la afamada Deliri, o una visita a la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Santa María, de estilo gótico catalán y fachada neoclásica.

RIVELIAN Grand Menorca / RIVELIAN Grand Menorca © 2026

Y si no te decides con la cena, prueba el Santandría Bay, en el interior del RIVELIAN, una propuesta abierta, maridada y con raíces donde corroborar el auténtico sabor mediterráneo.