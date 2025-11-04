La escapada perfecta para hacer en otoño está a una hora de Barcelona: un bonito pueblo medieval repleto de cascadas y comidas caseras

En el sí del pueblo, enclavada en la calle de l’Església, encontrarás la iglesia de Sant Miquel, cuyo edificio barroco tiene forma de cruz latina. Su retablo mayor, instalado en el 1830, es también de estilo barroco y está dedicado a Sant Esteve. Justo al lado se erige el campanario del pueblo, de estilo neoclásico y la cima del cual ofrece las mejores vistas del pueblo. Abierto sábados, domingos y festivos de 11h a 15h, el precio de la entrada es de 2€.