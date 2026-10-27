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La escapada perfecta para otoño es una ciudad con la bodega más antigua de Andalucía: un casco histórico con uno de los conjuntos renacentistas y del siglo de Oro más importantes de España

Es la nueva Ciudad del Vino 2027, y su tradición vitivinícola es uno de los grandes reclamos para visitarla justo ahora.

Es una de las escapadas más deseadas del otoño... y está repleto de viñedos.

Es una de las escapadas más deseadas del otoño... y está repleto de viñedos. / Istock

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Noelia Santos

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Si el otoño en el norte de España huele a bosque y a tierra mojada, en el sur tiene aroma a vino y bodegas centenarias. Porque esta es la estación de la vendimia y en la Campiña Sur Cordobesa se encuentra uno de los destinos más mágicos para vivirla intensamente. Un lugar con historia, bodegas con siglos a sus espaldas y un paisaje en el que los viñedos y los olivares lo inundan todo. No es de extrañar que haya sido elegida como Ciudad Española del Vino 2027.

Descubre el pueblo de Córdoba con la cueva más grande de la provincia

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Martín Álvarez

La ciudad del vino

Situada en pleno corazón de Andalucía, en esa comarca localizada entre el valle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, Montilla posee una extensa tradición vitivinícola y alberga algunos de los parajes más atractivos y singularidades únicas en el mundo del vino. Como los lagares centenarios de la Sierra de Montilla, la bodega más antigua de Andalucía (Alvear, fundada en 1729) o los propios vinos generosos, elaborados casi en exclusiva con una sola variedad de uva, la pedro ximénez, una uva célebre (y muy usada en alta gastronomía) que hasta los menos entendidos en vino seguro que conocen.

Los lagares centenarios forman parte del paisaje de la sierra

Los lagares centenarios forman parte del paisaje de la sierra / Lagar Blanco

Se trata de la uva de la que nacen los vinos que dan forma a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, uno de los grandes símbolos de la región, y de la ciudad de Montilla, nuestra protagonista. Junto con otras ciudades de la comarca, forma parte de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, una de las 38 rutas del vino certificadas por ACEVIN y que integran el club de producto Rutas del Vino de España. Patria chica de literatos, poetas, pintores, músicos y otros destacados personajes históricos, alberga, igualmente, un destacado patrimonio cultural y arquitectónico.

Es la bodega más antigua de Andalucía

Es la bodega más antigua de Andalucía / Bodega Alvear

De la Prehistoria al Renacimiento

Y es que Montilla es una ciudad con pasado nobiliario y vinculada al Renacimiento, pero que lleva habitada desde la Antigüedad. De hecho, los hallazgos arqueológicos del municipio documentan presencia humana desde la Prehistoria, y ese es solo el principio, porque después llegarían tartésicos, íberos y romanos, cuyo legado ha llegado hasta nuestros días.

Sin embargo, fue durante la conquista cristiana cuando Montilla pasó a convertirse en territorio señorial: primero con la Casa de Aguilar, en el siglo XIV, y más tarde con los Fernández de Córdoba. La fortaleza situada en el cerro del Castillo fue el corazón de aquel dominio.

Un centro histórico con uno de los conjuntos monumentales más ricos del interior de Andalucía

Un centro histórico con uno de los conjuntos monumentales más ricos del interior de Andalucía / Istock

La Edad de Oro de Montilla

A comienzos del siglo XVI, Montilla se convirtió en capital del marquesado de Priego. Una figura decisiva fue Catalina Fernández de Córdoba, que impulsó la llegada de órdenes religiosas, artistas y artesanos y favoreció el desarrollo económico. Y puede que uno de los más célebres fuera Garcilaso de la Vega que, aunque nacido en Cuzco (Perú), vivió en Córdoba buena parte de su vida como confirma su biografía. Y fue el lugar donde escribió algunas de sus obras más conocidas.

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Panorámica del pueblo de Montilla.

Panorámica del pueblo de Montilla. / Istock

Además del antiguo castillo (el original fue derribado por Fernando el Católico a comienzos del siglo XVI), merece la pena recorrer el casco histórico para descubrir la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, la iglesia de Santiago Apóstol, el convento de Santa Clara y las casas solariegas. Y es que todo el núcleo histórico de la ciudad supone un conjunto urbano que refleja el peso que tuvieron la nobleza y las órdenes religiosas durante los siglos XVI y XVII. Es su mejor legado. Y conocerlo en una escapada, el mejor plan de otoño.

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