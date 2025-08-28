Una escapada perfecta a la naturaleza en Andalucía: este es el sendero rural que une dos pueblos con encanto únicos

Y entre estos senderos que conforman la Serranía de Ronda destaca uno que une dos de los municipios con más encanto de toda Málaga y que permite un trayecto único salpicado por encinas, cerezos, madroños, quejigos centenarios, alcornoques y olivos. Se trata de la ruta GR 141.2 que trascurre entre las localidades de Cartajima y Pujerra, en el Alto Valle del Genal, y que cuenta con un itinerario linear de 4,5 kilómetros de distancia de escasa dificultad, por lo que se puede realizar en familia.