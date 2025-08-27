La escapada perfecta en España a un pueblo marinero de cuento: tiene una espectacular playa que parece sacada del Caribe
El lugar perfecto si el buen tiempo, el relax y los viajes paradisiacos son lo tuyo.
En el sur de Gran Canaria, donde el sol brilla casi todo el año y el Atlántico se viste de azul intenso, se encuentra un rincón que parece hecho a medida para desconectar. Hablamos del Puerto de Mogán, un pequeño pueblo marinero, conocido como la “Venecia de Canarias” por sus canales y puentes, es uno de esos lugares que enamoran a primera vista. Casas encaladas con marcos de colores, balcones cubiertos de buganvillas y un ambiente tranquilo que contrasta con el bullicio de otras zonas turísticas de la isla. Y, por si fuera poco, a pocos minutos se esconde una de las playas más espectaculares de toda Canarias; Amadores, con arena clara y aguas turquesas que parecen sacadas del mismísimo Caribe.
Un pueblo con encanto marinero
Puerto de Mogán conserva la esencia de los pueblos de pescadores, pero con un toque cuidado que lo hace único. Sus calles están llenas de pequeñas casas blancas adornadas con carpinterías pintadas en tonos vivos, mientras las flores trepan por paredes y balcones creando un estallido de color. Pasear por su puerto deportivo es un espectáculo, ahí yates y barcos pesqueros conviven en un ambiente relajado, con terrazas frente al mar donde siempre apetece sentarse.
El entramado de canales que conecta el puerto con el mar le ha valido el apodo de “Venecia de Canarias”. Cruzar sus puentes, escuchar el rumor del agua y ver cómo las buganvillas se reflejan en los canales es una experiencia que parece sacada de un cuadro expuesto en cualquier museo parisino.
La playa caribeña de Gran Canaria
A solo unos kilómetros del pueblo está la Playa de Amadores, uno de los arenales más espectaculares de la isla. Con su arena clara y sus aguas de un azul turquesa que recuerdan al Caribe, es la postal perfecta de unas vacaciones de ensueño. Su forma de bahía semicircular, protegida por rompeolas, hace que el agua sea tranquila, ideal para nadar o simplemente flotar sin preocuparse de las olas.
Además, Amadores presume de Bandera Azul, que garantiza la calidad de sus aguas y servicios. Tiene un paseo marítimo con restaurantes y bares donde degustar desde pescado fresco hasta cocina internacional, siempre con vistas a un horizonte que al caer la tarde se tiñe de tonos anaranjados; una auténtica experiencia para los sentidos.
Tierra de sol eterno
Si algo distingue al sur de Gran Canaria es su clima. Aquí los días soleados son norma durante más de 300 jornadas al año, con temperaturas medias que rondan los 24 grados incluso en invierno. Por eso, Puerto de Mogán y su entorno son una escapada perfecta en cualquier momento: mientras en la Península el invierno pide abrigo, aquí lo habitual es estar en chanclas disfrutando de la playa.
Y mucho más...
Más allá de perderse entre las calles y canales del pueblo o de tumbarse en Amadores, Mogán ofrece otras experiencias que completan la escapada. En el propio puerto se organizan excursiones en barco, desde paseos en catamarán para ver la costa hasta salidas de avistamiento de delfines y ballenas, muy habituales en esta parte del Atlántico.
Para los que prefieren tierra firme, el mercadillo de los viernes en Puerto de Mogán es un clásico; puestos de artesanía, productos locales y un ambiente animado que llena las calles de color y música. Y si te gusta el senderismo, el interior del municipio esconde barrancos y miradores con vistas espectaculares sobre el océano.
Un rincón de cuento con sabor caribeño
Puerto de Mogán es, sin duda, una de las escapadas más especiales que se pueden hacer en España. Su aire marinero, sus calles llenas de flores y el encanto de sus canales lo convierten en un pueblo de cuento. Y tener a un paso la Playa de Amadores, con arena clara y aguas turquesas que parecen sacadas del Caribe, es la guinda perfecta.
Un destino donde el sol brilla casi todo el año, donde el mar siempre está cerca y donde el tiempo parece detenerse para que disfrutes de cada detalle. Así que, si buscas tranquilidad, ambiente marinero y una playa de cuento, vete mirando vuelos para Gran Canaria.
Síguele la pista
Lo último