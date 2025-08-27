La escapada perfecta en España a un pueblo marinero de cuento: tiene una espectacular playa que parece sacada del Caribe

En el sur de Gran Canaria, donde el sol brilla casi todo el año y el Atlántico se viste de azul intenso, se encuentra un rincón que parece hecho a medida para desconectar. Hablamos del Puerto de Mogán, un pequeño pueblo marinero, conocido como la “Venecia de Canarias” por sus canales y puentes, es uno de esos lugares que enamoran a primera vista. Casas encaladas con marcos de colores, balcones cubiertos de buganvillas y un ambiente tranquilo que contrasta con el bullicio de otras zonas turísticas de la isla. Y, por si fuera poco, a pocos minutos se esconde una de las playas más espectaculares de toda Canarias; Amadores, con arena clara y aguas turquesas que parecen sacadas del mismísimo Caribe.