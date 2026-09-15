La escapada perfecta este otoño está en Andalucía, y es la "capital mundial del aceite de oliva": una catedral renacentista, los baños árabes más grandes de Europa y una fiesta de antorchas única

Con más de 66 millones de olivos, esta joya del sur esconde uno de los monumentos renacentistas que más ha inspirado a las grandes catedrales americanas del mundo y que además cuenta con una de las carreras nocturnas más grandes de toda España. Hablamos de Jaén, la capital mundial del aceite de oliva, que como dice el viejo refrán andaluz, “a esta ciudad se entra llorando y se sale llorando”, la primera vez por la pereza de lo desconocido y la segunda, por la pena de tener que abandonarla, pero el aceite no es todo lo bueno de Jaén, no puedes perderte su gran patrimonio histórico-artístico único y además, uno de los más exigentes.

Adriana Fernández

Si eres un amante de la historia, este es tu lugar ideal. Muy cerca de la gran capital encuentras Úbeda y Baeza, dos joyas que son patrimonio de la Humanidad. Además, en ellas, se conservan importantes colecciones de arte ibérico y yacimientos destacados. Son más de 400 castillos lo que podrás encontrar en esta ciudad. Uno de sus monumentos más emblemáticos y visitados que no podrá pasar desapercibido por tu visita es el castillo de Santa Catalina, que se encuentra en lo alto de un cerro y ofrece vistas panorámicas de Jaén, el valle del Guadalquivir y los olivares.

Gran catedral de la ciudad de Jaén y explanada junto a su fachada principal.pain. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Un paseo por la capital del aceite: esto es lo que no puedes perderte

Uno de los grandes orgullos jiennense es la Catedral de la Asunción, fue mandada a construir en el siglo XIII por Fernando III, donde se ubicaba la antigua mezquita árabe. Es una de las catedrales renacentistas más espectaculares e importantes de España. Tiene una espectacular fachada barroca y fue diseñado por el conocido arquitecto Andrés de Vandelvira. No solo impacta por su elegancia, sino por su historia, sirvió como modelo en la construcción de las grandes catedrales del Nuevo Mundo en Latinoamérica.

El Dato Fue declarada Monumento Histórico-Artístico el 31 de mayo de 1931, por lo que tiene la máxima protección patrimonial y legal a nivel nacional.

Muy cerca de allí, ocultos bajo el Palacio de Villardompardo, se encuentran los Baños Árabes, Bien de Interés Cultural desde 1931 y considerados los más grandes y mejor conservados de Europa. Se construyeron en el siglo XI durante los reinos de taifas sobre los restos de un antiguo balneario romano, pero se siguieron utilizando después de la reconquista cristiana hasta el siglo XV. Otras de tus paradas obligatorias es subir al Castillo de Santa Catalina, una fortaleza medieval que ofrece una vista panorámica sobre todo la ciudad y la campiña olivarera. Enfrente, está el Raudal de la Magdalena, según la leyenda tuvo su guarida el famoso Lagarto de Jaén, símbolo de la ciudad que es también Patrimonio Cultural Inmaterial de España y tiene su propio festival de música, el lagarto Rock.

Baeza,Jaén / Istock / Orietta Gaspari

La noche de San Antón: antorchas y mucha tradición

Si alguna vez has visitado Jaén sobre enero, sabrás que es la Carrera Urbana Internacional de San Antón, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, o nombrada como “maratón de San Antón”, un recorrido de 10 kilómetros que ya se ha convertido es uno de los maratones más famosos de la península y de Andalucía, donde millones de personas acuden para no perdérselo.

Plaza de la Constitución en la villa medieval de Baños de la Encina, provincia de Jaén / Istock / David Andres

Aquí, los espectadores se encargan de animar a los corredores con antorchas encendidas, iluminando las calles del recorrido. Esta tradición nació como complemento a las hogueras tradicionales de la festividad de San Antón. Al terminar, la gente quema las antorchas en las hogueras donde se canta y se come.

Baeza,CR,GR / Istock / Flavio Vallenari

Jaén: una de las gastronomías más exquisitas de Andalucía

La gastronomía de Jaén destaca por su aceite de oliva virgen extra (AOVE) donde encontramos tres denominaciones de origen de aceite de oliva diferentes como son los de Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. Otro de los platos más famosos son los andrajos, un guiso elaborado con un sofrito de tomate, cebolla, ajo y pimiento rojo, que se le añaden tortas de harina y bacalao, conejo o liebre.

Para los más dulzones, no puedes perderte el ochia, un dulce bollito tierno, aromatizado con matalahúva (anís) y cubierto de azúcar. Aunque en localidades como Úbeda o Baeza los ochíos son salados y llevan pimentón.