Una escapada navideña a una hora de Málaga: con el Belén de chocolate más grande del mundo y museos con estatuas de azúcar

Con los alumbrados ya instalándose en la mayoría de ciudades y las listas de regalos empezando a escribirse, la Navidad se siente cada vez más cercana y despierta ese interés de hacer planes y escapadas distintas en las que disfrutar de este ambiente festivo. Y existe un municipio a apenas una hora de Málaga conocido como el pueblo de la Navidad, que tiene el belén de chocolate más grande del mundo y una exposición con más de 60 obras hechas solo con azúcar.