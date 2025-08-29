La escapada natural por Castilla y León perfecta para despedir el verano: un amplio castañar con una preciosa ruta de senderismo

Uno de los lugares más llamativos de la zona es el Castañar de El Tiemblo. Este precioso espacio natural está ubicado a 20 minutos en coche de la localidad y es perfecto para pasar el día rodeado de naturaleza a través de sus múltiples rutas de senderismo. Su nombre viene por la incontable cantidad de Castaños que crecen en este espacio, algo que es aún más increíble en temporada otoñal debido al suave color marrón que adquiere el paisaje.