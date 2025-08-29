La escapada natural por Castilla y León perfecta para despedir el verano: un amplio castañar con una preciosa ruta de senderismo
Un pequeño rincón de Castilla y León perfecto para los amantes de la naturaleza que buscan despedir verano de la mejor manera.
¿Te estás quedando sin planes para despedir el verano? Pues aquí te traemos la solución. Perfecta para los amantes de la naturaleza y las rutas de senderismo, esta escapada por Castilla y León puede ser el plan ideal para aprovechar las últimas semanas de agosto.
Este acogedor pueblo de Ávila cuenta con uno de los paisajes más bonitos de la zona: un amplio bosque de castaños donde podremos realizar una espectacular ruta de senderismo.
Hablamos de El Tiemblo en Ávila, Castilla y León. El Tiemblo es una localidad de alrededor de 4.500 habitantes perfecta para una escapada natural tranquila y repleta de paisajes naturales. Este pueblo de Ávila ha ganado fama principalmente por el conjunto escultórico vetón del siglo III a. C, el cual está formado por cuatro toros de granito que cumplen una función mágico-religiosa. Según dicen, este conjunto escultórico ha ayudado durante años a favorecer la fertilidad y protección del ganado.
El castañar de El Tiemblo
Uno de los lugares más llamativos de la zona es el Castañar de El Tiemblo. Este precioso espacio natural está ubicado a 20 minutos en coche de la localidad y es perfecto para pasar el día rodeado de naturaleza a través de sus múltiples rutas de senderismo. Su nombre viene por la incontable cantidad de Castaños que crecen en este espacio, algo que es aún más increíble en temporada otoñal debido al suave color marrón que adquiere el paisaje.
Ruta circular del castañar
Es la ruta principal del Castañar de El Tiemblo y es la indicada si buscas recorrer la zona dando un agradable paseo. Es un camino muy sencillo con una duración de 2 horas aproximadamente. Comienza en el área recreativa El Regajo, donde podremos aparcar nuestro vehículo e iniciar a esta aventura.
Una de las primeras ubicaciones que visitaremos será el refugio Majalavilla, una pequeña estructura de piedra con forma de bóveda con coloridos dibujos en su interior. Estos están dedicados a la naturaleza, pues podemos apreciar animales como aves, setas, árboles y por supuesto las tan características castañas.
Continuando con la ruta llegaremos al punto más importante del castañar: "El Abuelo". Este es el nombre con el que bautizaron al árbol más longevo de todos, pues este impresionante castaño cuenta con más de 500 años de vida y es considerado el corazón del lugar. "El Abuelo" se encuentra vallado para evitar posibles daños y conservar su belleza y vida por muchos años más.
Un poco más adelante nos toparemos con el arroyo de La Yedra, una pequeña corriente de agua con un pequeño puente encima. Para continuar con la ruta es necesario cruzar el puente, algo que podemos aprovechar para hacer una parada en nuestra aventura y tomar una foto del paisaje.
Como su propio nombre indica, la ruta es circular, por lo que para volver al punto inicial del recorrido solo tendremos que continuar rectos y siguiendo las indicaciones correspondientes. Esta ruta es muy sencilla y apta para todos los públicos, aunque siempre es importante ir bien equipado. Es fundamental llevar botellas de agua, comida, ropa adecuada al terreno en cuestión, gorra...
Otras rutas que podemos realizar en el Castañar de El Tiemblo son la Ruta al Alto del Mirlo y Pozo de la Nieve (4 horas de duración, circular y de dificultad moderada), o la Ruta por Puerto de Casillas (alrededor de 2 horas de duración y de carácter ascendente).
Qué ver en El Tiemblo
Una vez finalizada nuestra aventura natural, toca visitar la localidad de El Tiemblo. Esta acogedora localidad presenta una amplia variedad de lugares de interés. Uno de ellos es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que, aunque fue construida en el siglo XVI, su nave central y las dos naves laterales fueron añadidas poco después. Presenta un estilo gótico isabelino y está situada muy próxima al centro del municipio.
Otros edificios similares son por ejemplo la Ermita de San Antonio de Padua, de estilo barroco, se dice que fue una de las primeras dedicadas a San Antonio de Padua. El Horno de tinajas, ubicado en el casco antiguo de El Tiemblo es una peculiar construcción de estilo tradicional. Por último, El Monasterio de San Jerónimo, que tiene su origen en 1375, pero fue reconstruido y ampliado en el siglo XVI.
Cómo llegar
Para llegar a la localidad de El Tiemblo y disfrutar así de esta escapada, en caso de salir desde Madrid la mejor ruta será por la vía M-501. Este viaje nos tomará alrededor de 1 hora y 15 minutos. Por otro lado, si salimos de Talavera de la Reina, las carreteras A-5 y N-403 serán la mejor opción. La duración es la misma que desde la capital, 1 hora y 15 minutos aproximadamente.
Síguele la pista
Lo último