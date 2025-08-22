El destino perfecto para una escapada natural: una ermita templaria, un cañón kárstico con paredes de 200 metros y cero masificaciones

En el corazón de Castilla y León, entre las provincias de Soria y Burgos, se esconde un Parque Natural que ofrece uno de los uno de los paisajes más sobrecogedores y menos masificados de España. Con sus imponentes paredes de roca caliza que alcanzan los 200 metros de altura, su flora y fauna, y la presencia de una ermita templaria del siglo XIII, este paraje ofrece una experiencia senderista que une la historia, la naturaleza y la tranquilidad más absoluta.