La impresionante escapada medieval con cava y buenas vistas a 40 minutos de Sant Boi

El pueblo se puede visitar a través de la ruta guiada 'Torre-ramona, sorprenent i misteriosa', el segundo domingo de cada mes a partir de las 11:00 h de la mañana y reservando en la web de turismo de Subirats. Cuesta siete euros, aunque la tarifa reducida son solo cinco. La visita transcurre por el interior de la iglesia de Sant Joan Sesrovires y el cementerio parroquial, la casa taller de la pintora Cathrine Bergsrud y el patio interior del Palacio Gralla y la Cofradía del Cava de Sant Sadurní. Al final de la visita se ofrece una copa de cava.