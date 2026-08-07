Escapada a la mallorquina: un puerto de ensueño, un hotel con nombre de piedra preciosa y calas escondidas de postal

En un año en el que se prevé alcanzar los 20 millones de turistas en Baleares, viajamos hasta la zona suroeste de la isla de Mallorca para descubrir un rincón de aguas cristalinas, espesos pinares y espectaculares zonas rocosas. Bienvenidos a Camp de Mar, el rincón favorito de Claudia Schiffer o Kanye West en Mallorca que cuenta con un puerto que parece sacado de una película Disney, un hotel 5 estrellas inspirado en los grandes complejos del Caribe y calas que todavía permanecen lejos de las hordas de turistas.

Sara Fernández García

Nos encontramos en el municipio de Andratx, en la localidad de Camp de Mar. Aquí se construyó el primer hotel en 1932, pero la zona no ofrece edificios altos ni zonas de ocio nocturno. Aquí descubrimos algunos hoteles de lujo como el Zafiro Palace Andratx (que ha sido nuestro hogar durante unos días) y restaurantes cuya reserva se cotiza más que una entrada para algún concierto de Bad Bunny. Hablamos en este último caso de 'La Illeta', un establecimiento situado en un islote rocoso al que se llega por un encantador puente de madera.

'La Illeta', restaurante situado en un islote rocoso en Camp de Mar. / Istock / Wirestock

El complejo de golf de 18 hoyos también supone un reclamo con ese color verde que hace match con el azul del Mediterráneo, mientras que la Sierra de Tramuntana (Patrimonio Mundial por la UNESCO) se extiende desde el cercano pueblo de Andratx hasta Pollença. Eso sí, no hace falta acercarse hasta Tramuntana para disfrutar de rutas senderistas, ya que desde el propio Camp de Mar se puede realizar una marcha que llevará al viajero a la Torre des Cap Andritxol, una torre de defensa del siglo XVI, restaurada por la familia de Claudia Schiffer que ofrece vistas panorámicas de la costa.

De San Telmo a isla Dragonera

Estando en una isla, el mar es protagonista absoluto y, por tanto, hacer alguna excursión en barco debería resultar casi tan obligatorio como el pago de la Ecotasa. Una fantástica alternativa es coger un barco en San Telmo (a unos 15 minutos en coche del puerto de Andratx) que nos lleve hasta la isla Dragonera, un islote protegido como parque natural. Desde su embarcadero en cala Lladó se pueden realizar varias rutas a pie que llevarán al viajero hasta el faro de Tramontana, el faro viejo (na Pòpia), el faro de Llebeig o la punta de na Miranda.

Puerto de Andratx con su fotogénico e inspirador faro. / Istock / Alex

Nosotros, en lugar de visitar Dragonera, nos hemos decantado por hacer una excursión en un llaut, la embarcación típica mallorquina dedicada a la pesca y el cabotaje. Eso sí, hemos probado su versión 100 % eléctrica que nos ha permitido una navegación silenciosa y libre de emisiones. Desde el puerto de Andratx (al que hemos llegado con una de las motos que facilita Zafiro Palace Andratx a sus clientes), hemos navegado por cala d’Egos, cala d’en Tió, llegando casi hasta es Conills en unas 3 horitas.

Además de disfrutar del Mediterráneo, On Boat ofrece también a los más aventureros equipos de snorkel, tablas de paddle y hasta una scooter submarina. Y, para los que somos más de quedarnos a bordo, un rico aperitivo con productos mallorquines.

El llaut es la embarcación típica mallorquina dedicada a la pesca y el cabotaje. / D.R.

Hotel mallorquín como los del Caribe

Llega el momento de volver al hotel para descubrir alguna de sus 304 suites decoradas con elementos típicos de carácter mallorquín y con vistas al mar o a la sierra de Tramuntana. Las de la planta baja disponen de piscina privada mientras que las penthouse suite cuentan con dos plantas y una mini piscina privada en la azotea. En cualquiera de ellas, descubrimos cama extragrande y menú de almohadas, vestidor y Wifi Premium gratuito.

Con 10 edificios, las primeras horas cuesta un poco ubicarse y es que Zafiro Palace Andratx es como esos resorts del Caribe de dimensiones gigantescas; de hecho, cuenta con 5 piscinas situadas en los jardines del hotel y rodeadas de naturaleza, 89 piscinas privadas, 2 piscinas cubiertas climatizadas y el centro de bienestar Opal Spa & Wellness by Germaine de Capuccini (con una amplia oferta de masajes y tratamientos de belleza).

Zafiro Palace Andratx cuenta con 304 suites decoradas con elementos típicos de carácter mallorquín. / D.R.

En la parte gastronómica, el viajero va a poder elegir entre sus 5 restaurantes a la carta (cocina italiana, mediterránea, japonesa, especialidades a la parrilla) y 1 restaurante buffet, a los que se suman diferentes bares y food trucks por si el hambre aparece entre horas. Y, lo mejor de todo, es que se puede elegir entre alojamiento y desayuno, media pensión o All Inclusive Redefined®.

Nuevo concepto de Todo incluido

En Zafiro Palace Andratx han desarrollado el concepto All Inclusive Redefined®, que permite a los viajeros cenar en los restaurantes a la carta y disfrutar de bebidas premium. Además, ofrece traslados gratuitos al aeropuerto, servicio de conserjería VIP, zonas exclusivas y servicios de alta gama.

Zafiro Palace Andratx han desarrollado el concepto All Inclusive Redefined®. / D.R.

En definitiva, si estás buscando un paraíso terrenal en Mallorca a los pies de la sierra de Tramuntana, puedes elegir la zona de Andratx y Camp de Mar, ya que cuenta con un puerto de ensueño y calas escondidas que han enamorado a celebs como Claudia Schiffer o Kanye West. Y, si buscas un lugar para alojarte que recuerde a los resorts del Caribe, acuérdate del hotel 5 estrellas con nombre de piedra preciosa.