La escapada ideal para esta primavera es este pueblo de la Costa Tropical: de raíces árabes, lleno de cultura e historia, y dominado por un majestuoso castillo del siglo XV

Hace ya más de un mes que comenzó la primavera, quizás la época más bonita de todo el año. En estas semanas, los arboles y flores han tenido tiempo de sobras de brotar, ofreciendo un espectáculo de cientos de colores, y donde la vida rebosa por todos lados. Por suerte, todavía nos quedan unas cuantas semanas para seguir disfrutando de la primavera, pero el tiempo apremia, y antes no nos demos cuenta, ya será junio y el verano estará a la vuelta de la esquina. Por eso, antes no se nos echen las altas temperaturas encima, debemos aprovechar el tiempo al máximo y hacer todos los viajes y escapadas que nos sean posibles.

Primavera es una de las mejores épocas para viajar / Istock / EoNaYa

Situado a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Granada, y a poco más de 10 kilómetros del litoral de la Costa Tropical, se halla un pueblo de casas blancas perfecto para una escapada de última hora. Una villa sobrada de historia, en cuyas calles y jardines, impregnados del olor del Mediterráneo, todavía se palpa la atmósfera de siglos pasados.

Adriana Fernández

Calles con pasado árabe

A apenas 20 minutos de la playa se esconde el hermoso pueblo de Vélez de Benaudalla, cuyas calles repletas de casas de fachada blanca, con la majestuosidad de Sierra Nevada como telón de fondo, ofrecen unas panorámicas de infarto. Con una población de poco más de 3 mil habitantes, el pueblo todavía conserva la atmósfera de la época nazarí, cuando la villa alcanzó su máximo esplendor.

Este pasado nazarí se hace evidente en el casco antiguo del pueblo, conocido también como Barrio Árabe. Conformado por calles estrechas de trazado laberíntico, las cuales albergan escaleras y algún que otro pasadizo, sus casas de fachada blanca y trazado envuelto en vegetación ofrecen un paseo de lo más refrescante hacia el Castillo de los Ulloa, un castillo árabe de finales del siglo XV que domina el pueblo desde lo alto de una colina y ofrece unas vistas impresionantes del entorno.

Reminiscente del pasado árabe de Vélez de Benaudalla es el Jardín Nazarí, catalogado como jardín histórico entre los Bienes de Interés Cultural de la Junta de Andalucía. Conocido con los nombres de “el Generalife chico” o “Jardín de los Sentidos”, se trata de un paradisíaco espacio verde dispuesto en terrazas escalonadas, en las que podemos encontrar una gran variedad de plantas, además de glorietas y fuentes. Cuenta también con un jardín vertical en el que se abre una gran cavidad natural, dentro de la cual se esconde un rocoso escenario de estalagmitas y estalactitas. Abierto a lo largo de todo el año (con ligeras modificaciones en los horarios de apertura), el precio de entrada general a los jardines es de 3€ para los mayores de 4 años, y de 1,50€ para pensionistas y personas con discapacidad.

Historia y cultura

El otro elemento destacado del pueblo es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que data del siglo XVIII y desde el año 1982 cuenta con el título de Monumento Histórico-Artístico. Templo de culto por excelencia de la villa, y de fachada sobria y simple, en su interior destacan los retablos de estilo neoclásico con columnas de orden toscano.

El Castillo de los Ulloa y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario sobresaliendo por encima de las casas del pueblo / Istock / Miguel Perfectti

Pero por lo que verdaderamente destaca la población de Vélez de Benaudalla son las Fiestas de Moros y Cristianos, celebradas los días 12, 13 y 14 de junio en honor del Patrón de San Antonio de Padua y del “Corazón de Jesús”. Durante estos tres días, los habitantes del pueblo representan el conflicto, tanto político como religioso, que tuvo lugar entre el rey moro Amurates y los representantes del rey cristiano Barcelo, en la llamada Revuelta Morisca del siglo XVI.