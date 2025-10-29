Escapada a menos de una hora de Zaragoza con visita a bodega y un menú gourmet por 30 euros: "Parece sacada de El Padrino"

El zaragozano @franvsoler, con más de 30.000 seguidores en Instagram, ha sido el encargado de descubrir esta joya gastronómica aragonesa en una de sus últimas publicaciones. En el vídeo, presenta el lugar como una escapada ideal a un sitio que parece sacado de la película El Padrino, por el parecido de la finca con la mansión de este clásico cinematográfico.