Escapada a menos de una hora de Zaragoza con visita a bodega y un menú gourmet por 30 euros: "Parece sacada de El Padrino"

Escapada a menos de una hora de Zaragoza con visita a bodega y un menú gourmet por 30 euros
El otoño invita a hacer planes diferentes, como visitas culturales, estancias en balnearios con tratamientos de bienestar o excursiones a pueblos con encanto. Además de sus numerosas rutas senderistas, Aragón ofrece un sinfín de atractivos en sus localidades, ideales para disfrutar de una escapada otoñal perfecta.

Uno de esos destinos se encuentra a tan solo una hora de Zaragoza, y se ha hecho viral gracias a un conocido influencer gastronómico. En este enclave, los visitantes pueden disfrutar de un menú de alta cocina con visita gratuita a una bodega por un precio muy económico, solo 30 euros.

El zaragozano @franvsoler, con más de 30.000 seguidores en Instagram, ha sido el encargado de descubrir esta joya gastronómica aragonesa en una de sus últimas publicaciones. En el vídeo, presenta el lugar como una escapada ideal a un sitio que parece sacado de la película El Padrino, por el parecido de la finca con la mansión de este clásico cinematográfico.

Un plan de cine a un paso de Zaragoza

El restaurante Tierra de Cubas se encuentra en la localidad de Cariñena, a unos 40 minutos en coche desde Zaragoza por la A-23. Esta zona es una referencia dentro del vino aragonés, con numerosas bodegas que integran la Denominación de Origen Campo de Cariñena, la más antigua de Aragón y una de las más veteranas de España.

El restaurante está en una de las Denominaciones de Origen de Zaragoza.

Para los amantes del enoturismo o quienes simplemente buscan una experiencia culinaria distinta, este plan es irresistible. “Seguro que tienes guardados miles de restaurantes, pero estoy convencido de que aún no conocías este. ¿A que nunca has comido en la mansión de El Padrino? Pues se parece un huevo”, comienza diciendo en su video el creador de contenido, en tono divertido.

Y es que Tierra de Cubas ofrece una experiencia digna de película: “Pagas 30 euros de menú y tienes una visita guiada a la bodega gratis”, explica Franvsoler, quien asegura que tanto el nuevo menú como la carta de vinos que lo acompaña "son una barbaridad”.

La bodega ofrece una experiencia digna de película.

Alta cocina con acento aragonés

Entre los platos que prueba destacan una ensalada de borrajas con madejas, un canelón de rabo de toro con salsa de queso de Radiquero y un solomillo con pastel de patata y bacon, uno de sus favoritos: “Podría comerme uno entero”, confiesa. También degusta un magret de pato con compota de manzana acompañado de mermelada de fresa y plátano “crujientito” y delicioso, según sus propias palabras.

El broche dulce llega con los postres. Un coulant de chocolate y una tarta de queso caseros completan una experiencia gastronómica redonda a un paso de la ciudad, en un precioso entorno natural rodeado de paz y tranquilidad. “Un sitio que merece la escapada, literal”, concluye el comunicador.

