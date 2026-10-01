La escapada gastronómica favorita de la clase media en octubre es el primer pueblo Conjunto Histórico-Artístico de España: casas de entramado y celebración en uno de los mejores castañares de España

A poco más de 70 kilómetros de Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, nos encontramos con La Alberca. Y no es un pueblo cualquiera, en 1940 tuvo el honor de ser el primer rincón de España declarado Conjunto Histórico-Artístico. Además, en 2014 fue catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y desde entonces es miembro de la Asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España”, convirtiéndose en uno de los grandes interés culturales y económicos por los turistas.

Adriana Fernández

Se ha convertido en la escapada gastronómica favorita de la clase media en octubre, un destino en el que su arquitectura no es lo único que destaca. Cuando llega el otoño, La Alberca tiene un olor inconfundible, su olor a castaña asada se huele desde cada rincón, además por estas fechas, este rincón salmantino revive el magosto entre los mejores castañares de España, que trata de una festividad ancestral donde se celebra el fin de recogida de la castaña y la llegada de la nueva estación.

La Alberca, Salamanca, Castilla y León / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

Un escenario de cuento: casas de entramado de madera

Pasear por este pueblo salmantino, es realizar un viaje en el tiempo, lo que más te llamará la atención es su arquitectura popular con sus fachadas de mampostería y piedra cruzadas por sus entramados de madera vista. Las casas se van estrechando a medida que van ganando altura haciendo que los tejados casi se toquen en la parte superior para proteger las calles de la lluvia y la nieve.

Calles centrales de La Alberca, Salamanca - España / Istock / Miguel Habano

Es el corazón del pueblo, la encontrarás rodeada de soportales de granito y su característico entramado visto en la fachada, en el centro se encuentra un cruceiro de granito esculpido en 1755 con los símbolos de la Pasión. Muy cerca se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificada en el siglo XVIII sobre un templo anterior, destaca por su imponente torre barroca y un púlpito interior de granito esculpido en una sola pieza.

El Dato En pleno Parque Natural, encontramos el Monasterio Carmelita Descalzo del Desierto de Las Batuecas y abrigos con pinturas rupestres prehistóricas, protegidas como Bien de Interés Cultural.

Como en todos los pueblos, las leyendas son algo esencial y en La Alberca no iba a ser menos, cada tarde, al ponerse el sol, una mujer recorre las calles tocando una campanilla y rezando por las almas del purgatorio. Es una tradición oral y cultural viva que se mantiene desde hace siglos.

Tiestos con flores en la hermosa villa de La Alberca, España / Istock / David Andres

Bocados con sabor a historia

La Alberca cuenta con una serie de productos naturales que junto con los del campo hacen de la comida tradicional y popular, una de las más ricas, sabrosas y variadas de toda la península. Las carnes son uno de sus platos fuertes, junto con muchas especies ganaderas, vacuno, caprino, ovino y porcino.

Son muy famosos sus embutidos como el jamón de cerdo Ibérico, chorizo, salchichón, lomo y cabeza de lomo, todos curados al aire serrano. También, destacan mucho los hornazos y la empanada a base de embutidos. Y para acompañar, sus famosos vinos, cosechas de la comarca y los dulces de una extraordinaria calidad realizados con productos naturales, turrones, obleas, perrunillas, miel y polen.