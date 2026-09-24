La escapada favorita de la clase media española en octubre está en Andalucía: una fortaleza Patrimonio de la Humanidad, una Reserva de la Biosfera y precios populares

El verano llega a su fin y, con él, las tardes de playa y mojitos al sol. Sin embargo, esto no es excusa para dejar de viajar y descubrir nuevos rincones. La clase media española lo tiene claro: Granada, la emblemática ciudad de la Alhambra, se proclama como la escapada perfecta para un fin de semana en octubre. Se sitúa en la región de Andalucía, al sur de la península, cerca de Sierra Nevada, un macizo montañoso que alcanza los 3.479 metros de altura, convirtiéndose en una de las cumbres más altas de la Península Ibérica .

Adriana Fernández

Para la mayoría, Granada no necesita presentación, famosa por la Alhambra, su famoso tapeo gratis y su rico legado histórico y cultural, es una de las ciudades más visitadas por los turistas en Andalucía. A 32 kilómetros de Granada por carretera, nos encontramos con Sierra Nevada, con una Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco que alberga los picos más altos de la Península ibérica, el Mulhacén y el Veleta; y famosos valles como la Alpujarra y una biodiversidad única.

Interior de la Catedral de Granada / Istock / alxpin

Un catálogo histórico monumental

Granada combina el periodo andalusí, la época renacentista y cristiana, además de paisajes urbanos catalogados como Bien de Interés Cultural y protegidos por la UNESCO. Si has visitado Granada y no has visto la Alhambra y el Generalife, no puedes decir que has visitado la ciudad, hablamos del conjunto monumental más importante, cuyos orígenes se remontan al siglo IX, y que incluye los Palacios Nazaríes, el corazón del recinto, divididos en el Mexuar, la fortaleza de la Alcazaba, la zona más antigua y defensiva, con torres vigía como la Torre de la Vela, el Palacio de Carlos V, un edificio renacentista encargado por el emperador en el siglo XVI tras la reconquista cristiana y la residencia de descanso del Generalife con sus jardines.

El Dato La fuente del Patio de los Leones está rodeada por 12 esculturas de mármol que funcionan como un reloj hidráulico o clepsidra.

El Barrio del Albaicín, es un antiguo barrio árabe de calles laberínticas, aljibes y cármenes que conservan el entramado islámico, declarado en el año 1994 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Uno de sus puntos clave son los Cármenes, viviendas tradicionales granadinas con huerto, jardín y altos muros hacia la calle. Destacan sus murallas, declaradas Bien de Interés Cultural como la Muralla Zirí, levantada en el siglo XI y la muralla de la Alberzana en el siglo XIV.

Callejón en el barrio de Albaicin del casco antiguo de Granada Andalucía Españ / Istock / benedek

Otros puntos de interés a descartar es la icónica iglesia de San José, declarada Bien de Interés Cultural, construida sobre la antigua mezquita al-Murābiṭīn, conserva intacto su alminar del siglo X, siendo una de las estructuras musulmanas más antiguas de la ciudad o el Palacio de Dar al-Horra, la antigua residencia de la reina Aixa, un gran ejemplo destacado de arquitectura palaciega nazarí situada en la parte alta del barrio.

Plano vertical del Palacio de Dar al-Horra en Granada España / Istock / Wirestock

Una cultura de tapeo gratuita

Su cultura de tapeo es una de sus grandes señas de identidad más famosas a nivel nacional e internacional. A diferencia de toda España, en Granada cada consumición de bebida incluye una tapa de comida de tamaño generoso sin coste adicional.

El Dato Al pedir una caña de cerveza, un tubo, un vaso de vino, un refresco cuyo precio ronda entre 2.50 y 3,50 euros, ya te incluye una tapa gratis.

Dentro de su cultura de tapeo, las especialidades son bastante variadas: desde sus habas con jamón, elaboradas con habilla verde de la Vega de Granada, hasta las berenjenas con miel de caña (cortadas en bastones o rodajas, fritas y regadas con miel de Frigiliana) o sus famosas migas al estilo alpujarreño. Tampoco faltan los pinchos morunos de cerdo o pollo adobados con especias andalusíes ni las tradicionales patatas a lo pobre, fritas a fuego lento con pimientos verdes, cebolla y huevo frito.