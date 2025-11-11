Escapada en familia: relax y diversión junto al mar... en cualquier época del año
En la costa de Azahar, muy cerquita de Oropesa del Mar, este excepcional resort es el destino perfecto para toda la familia, con experiencias y actividades para todas las edades adaptadas según la estación.
Fiestas temáticas, excursiones, diversión, aventura, pero también desconexión y descanso. Bravoplaya está abierto todos los meses del año y se ocupan de organizar actividades y planes para cada estación. Porque a su ubicación privilegiada junto a la misma playa, en la Costa de Azahar, 3 km de Oropesa del Mar y al lado del Parque Natural del Prat de Cabanes, este resort le suma una oferta de ocio tan variada que aburrirse es, sencillamente, imposible.
Bravoplaya Camping Resort cuenta con actividades para todos los gustos y edades
Dentro de las instalaciones de Bravoplaya, te esperan tres piscinas, cuidadosamente diseñadas para ofrecer entretenimiento acuático para todas las edades. Una de ellas es una piscina cubierta y climatizada desde la mitad de septiembre hasta mayo. Para los aficionados a la buena comida, Bravoplaya ofrece una variedad culinaria en sus tres restaurantes y chiringuitos, donde podrás degustar desde platos locales hasta opciones internacionales, todos preparados con ingredientes frescos de la región. La diversión en Bravoplaya se extiende más allá de sus aguas cristalinas.
El resort cuenta con una vibrante discoteca al aire libre y una original plaza de toros donde se realizan espectáculos que capturan la cultura local. Además, las facilidades incluyen un supermercado completamente abastecido, múltiples servicios de belleza y una lavandería eficiente, garantizando que todas tus necesidades estén cubiertas. Para aquellos que buscan mantenerse conectados, cada alojamiento está equipado con wifi gratuito y Smart TV. Y este verano han estrenado los bungalow Bahía, al estilo de las casitas multicolor en las playas australianas. Para los entusiastas del deporte, Bravoplaya ofrece instalaciones de primera clase incluyendo un campo de fútbol con césped artificial y pistas de pádel, tenis y frontón.
Las actividades dirigidas como spinning, yoga, zumba y aquagym están disponibles todo el año y son ideales para mantenerse activo durante cualquier escapada.
DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS
Los más pequeños encontrarán su propio paraíso en Bravoplaya con un extenso parque infantil y actividades diarias diseñadas para educar y entretener. La zona de hinchables y la presencia de las mascotas del resort, Bravito y Mansita, aseguran sonrisas y alegría ininterrumpidas para los más pequeños. Bravoplaya ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento que se adaptan a cualquier necesidad y tamaño familiar, desde parcelas es paciosas hasta bungalows acogedores y mobilhomes, haciendo de este lugar el destino ideal para unas vacaciones familiares inolvidables. Este temporada, escápate a la costa de Castellón para vivir momentos mágicos en Bravoplaya Camping Resort, donde cada día trae una nueva posibilidad de aventura y relajación en un entorno espectacular. ¡No esperes más para reservar tu estancia en uno de los resorts más completos y emocionantes de la región!
Más información en: https://www.bravoplaya.com/
