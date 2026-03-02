No es una errata: el curioso motivo por el que todo el mundo pronuncia mal el nombre de este pueblo sevillano

Muchos son los que pronuncian mal su nombre y que, al leerlo, creen que está mal escrito, que ha sido fruto de la confusión y que, en realidad, se refiere a un diminuto objeto. Pero no, no se trata de ninguna errata ni desliz, sino del apelativo de un pequeño pueblo de la campiña sevillana situado entre Osuna y Écija: Lantejuela.