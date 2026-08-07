Esta ermita de estilo mudéjar del siglo XV se le conoce como "la capilla sixtina extremeña": esconde hasta 26 frescos y fue declarada Bien de Interés Cultural

Extremadura es una de esas regiones que siempre guarda una sorpresa para quien decide recorrerla con entusiasmo. Más allá de ciudades monumentales como Mérida, Cáceres o Plasencia, y de espacios naturales tan espectaculares como Monfragüe, esconde pequeños tesoros que todavía permanecen fuera de las rutas más masificadas. Es una pequeña ermita rural cuyo interior ha llevado a muchos a compararla con la Capilla Sixtina ya que el visitante descubre pinturas que transforman el templo en una auténtica obra de arte.

Adriana Fernández

A menos de diez kilómetros de Fuente del Arco, en el extremo sur de la provincia de Badajoz y muy cerca de la frontera con Andalucía, rodeada de dehesas, la ermita de la Virgen del Ara ha pasado durante siglos casi desapercibida. Hoy muchos la conocen por ese sobrenombre que despierta inevitablemente la curiosidad. Pero antes de hablar de arte, hay que hacerlo de la leyenda que envuelve este rincón desde hace siglos.

Ermita Virgen del Ara (Badajoz) / Istock / Manuel Nogales

Una joya extremeña que nació de una leyenda

La tradición sitúa aquí la historia de Jayón, un pequeño rey musulmán que había perdido la vista, y de su hija Erminda. Según el relato popular, la joven vio aparecer varias veces a la Virgen sobre una encina junto a un manantial cercano. Solo cuando la aparición le prometió devolver la visión a su padre si ambos abrazaban el cristianismo aceptó creer en el milagro. La curación se produjo y, en agradecimiento, comenzó la construcción de una ermita dedicada a la Virgen.

Frescos del siglo XVIII que decoran la bóveda de la Ermita de Nuestra Señora del Ara / Istock

Sin embargo, las obras parecían condenadas al fracaso. Todo lo levantado durante el día amanecía derrumbado a la mañana siguiente. Cuando decidieron abandonar el lugar, una crecida de la ribera del Ara les impidió continuar el camino. Interpretaron aquel episodio como una señal divina y trasladaron la construcción hasta el emplazamiento actual, donde, según la tradición, el edificio pudo levantarse definitivamente.

El precio de la entrada La visita resulta además muy accesible. La ermita permanece abierta durante buena parte del año gracias al trabajo de la Hermandad que vela por su conservación. La entrada tiene un precio simbólico de tres euros, destinados íntegramente al mantenimiento del edificio.

La Ermita de la Virgen del Ara en Badajoz / Istock / Ivanb-photo

Más allá del relato legendario, los investigadores consideran que este espacio ya tenía un carácter sagrado mucho antes de convertirse en santuario cristiano. Diversos estudios apuntan a que pudo albergar antiguos cultos relacionados con el cercano manantial conocido como Madre del Agua, y que por este enclave pasaron distintas civilizaciones antes de la Reconquista. La primera referencia documental a la ermita aparece ya en el siglo XIV, en el Libro de la Montería de Alfonso XI. A día de hoy, muchos llegan atraídos por la fama de sus pinturas; otros lo hacen movidos por la devoción a la Virgen de la Jayona.

Esta ermita de estilo mudéjar del siglo XV que guarda 26 frescos auténticos por los que se le conoce como "la capilla sixtina extremeña" / Istock / Ivanb-photo

Por qué se le considera la 'capilla sixtina extremeña'

Su valor artístico y cultural fue reconocido oficialmente con su declaración como Bien de Interés Cultural en 2018, un paso decisivo para proteger uno de los monumentos más sorprendentes de Extremadura. Alejada de núcleos urbanos y rodeada por un paisaje de gran belleza, la Ermita de la Virgen del Ara es uno de los secretos mejor conservados de nuestro país. Su aspecto exterior, sobrio y perfectamente integrado en el paisaje, apenas deja entrever lo que espera dentro.

Ermita de Nuestra Señora del Ara, España / Istock

La bóveda de cañón y la capilla mayor están cubiertas por un extraordinario programa pictórico realizado en el siglo XVII. Las 26 escenas del Génesis dominan el techo, motivo por el que muchos comparan este santuario con la célebre capilla del Vaticano, aunque en una escala mucho más íntima y cercana. Se desconoce la identidad de sus autores, pero los especialistas creen que las pinturas pudieron salir del entorno artístico de Francisco de Zurbarán, cuya influencia marcó profundamente esta zona de Extremadura.

Los frescos de la Ermita de la Virgen del Ara (Badajoz) / Istock / Ivanb-photo

La singularidad del conjunto va mucho más allá de su belleza. No existe otra ermita en España cuyas paredes estén completamente decoradas con un programa pictórico de estas características. El recorrido también reserva otras sorpresas para quienes aprecian los detalles. Los zócalos conservan unas delicadas pinturas al fresco, consideradas las más antiguas del edificio. En la bóveda del coro aparecen además cuatro figuras femeninas que representan los puntos cardinales y los signos del zodiaco, un elemento insólito dentro de un templo religioso que añade todavía más personalidad al conjunto.