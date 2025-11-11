La ermita medieval más bonita de España está en uno de los paisajes más bonitos y extraordinarios de España: a más de 100 metros de altura se mezcla la religión y la naturaleza

En lo alto de una lengua de roca que se adentra en el vacío sin miramiento, aparece la ermita de la que tanto se habla. Pocas construcciones en España logran un equilibrio tan perfecto entre espiritualidad y naturaleza. A su alrededor, el río forma un meandro profundo que abraza la piedra, convirtiéndose en un reto para los que tienen miedo a las alturas. El visitante que llega hasta esta capilla, lo hace tras una caminata que recorre algo menos de un kilómetro de ida, para lo que hay rutas organizadas en las que disfrutar al máximo del entorno.