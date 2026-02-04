La ermita más bonita de Málaga está excavada en la roca: es del siglo XVI y está en el mirador natural más bonito de la Costa del Sol

En el pueblo de Mijas, núcleo urbano principal del municipio del mismo nombre situado a media hora al suroeste de la ciudad de Málaga, la pequeña ermita de la Virgen de la Peña se alza en lo alto de un pequeño cerro que domina el pueblo. A los pies del templo se extiende el Mirador del Compás, un hermoso espacio cubierto de frondosos árboles y dotado de una encantadora fuente, desde el cual se obtienen unas vistas inigualables a la Costa del Sol, con el azul del mar a lo lejos.