La ermita más bonita de Málaga está excavada en la roca: es del siglo XVI y está en el mirador natural más bonito de la Costa del Sol
Este pequeño santuario alberga la imagen de una Virgen que encontraron unos pastores.
Salpicando el territorio español de norte a sur y de este a oeste podemos encontrar cantidad de ermitas de lo más bonitas, auténticas joyas llenas de historia, muchas veces escondidas en entornos naturales aislados y habitualmente rodeadas de unas panorámicas espectaculares, con vistas a llanuras interminables, suspendidas sobre el mar, o incluso vistas a algunos de los pueblos rurales con más encanto del país.
En la Costa del Sol, la región litoral al sur de la Península Ibérica que abarca la costa de la provincia de Málaga, se erige una de las ermitas más curiosas y de mayor belleza de todo el territorio; un santuario excavado en la roca desde el que se obtienen unas panorámicas únicas de la región.
Un mirador al mar
En el pueblo de Mijas, núcleo urbano principal del municipio del mismo nombre situado a media hora al suroeste de la ciudad de Málaga, la pequeña ermita de la Virgen de la Peña se alza en lo alto de un pequeño cerro que domina el pueblo. A los pies del templo se extiende el Mirador del Compás, un hermoso espacio cubierto de frondosos árboles y dotado de una encantadora fuente, desde el cual se obtienen unas vistas inigualables a la Costa del Sol, con el azul del mar a lo lejos.
La historia de la ermita se remonta al siglo XVI, cuando se dice que unos pastores encontraron, guiados por una paloma, la imagen de la Virgen de la Peña escondida en el interior de una cueva. Actualmente la imagen se halla en el interior de la ermita, y es la patrona del municipio.
Con una fachada sobria pero igualmente imponente, el santuario destaca por su elegante arquitectura renacentista. Parcialmente excavada en la roca a mediados del siglo XVII por monjes carmelitas, en su interior se expone la imagen de la Virgen, que descansa encima del altar mayor rodeada de ángeles. También en el interior de la ermita se exponen varias obras de arte sacro, como esculturas, pinturas y tallas en madera de diferentes épocas.
Buenas Mijas
Como ya hemos visto, tanto antes como después de la visita al interior de la ermita puedes disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece el Mirador del Compás. En el extremo opuesto del mirador se halla el restaurante Ramón García Díaz, que dispone de una agradable terraza al aire libre donde relajarse mientras tomas algo.
Además de la ermita de la Virgen de la Peña, repartidas por el municipio hay otras varias ermitas que puedes visitar, como la Ermita del Calvario o la Ermita de San Antón. Asentado en la ladera de la Sierra Blanca, el núcleo antiguo de Mijas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969. En él puedes descubrir las varias torres de vigía construidas entre los siglos XVI y XVIII, las cuales fueron declaradas Bienes de Interés Cultural, o el Parque Botánico de la Muralla, asentado sobre las ruinas de la antigua fortaleza del Pueblo.
Síguele la pista
Lo último