La ermita más inaccesible de España tiene vistas al Cantábrico: tiene un puente de piedra de 241 escalones, está en una Reserva de la Biosfera y no puedes tocar su campana tres veces

Su alma es el río Oka, que nace en el monte Oiz y se transforma en ría a su paso por Mundaka. Las marismas se reparten por todo el territorio y, más allá de eso, algunas de las playas más espectaculares de la región. Como la playa de Laida, que va cambiando de tamaño y forma constantemente; o la de Laga, para algunos, lo más parecido al paraíso. Y es que si realmente existe el Edén no debe estar muy alejado de San Juan de Gaztelugatxe y todo su entorno.