La ermita más inaccesible de España tiene vistas al Cantábrico: tiene un puente de piedra de 241 escalones, está en una Reserva de la Biosfera y no puedes tocar su campana tres veces
Es un lugar único en la Tierra, donde se han rodado escenas de 'Juego de Tronos' y donde las leyendas campan a sus anchas.
Cualquiera que haya visto 'Juego de Tronos' tendrá en su mente la imagen de Rocadragón que aparece en la séptima temporada. Un pequeño islote con escaleras que conducen hasta un castillo, hogar ancestral de la casa Targaryen. Ese lugar se encuentra en Vizcaya, País Vasco, entre las localidades costeras de Bakio y Bermeo, y es una isla gobernada por una ermita unida a tierra a través de un puente de piedra con una escalinata de 241 escalones.
Se trata de San Juan de Gaztelugatxe, catalogado como Biotopo protegido. La iglesia que fue transformada en castillo gracias a la serie de HBO, no es la original, pues debido a incendios y batallas, tuvo que reconstruirse en diversas ocasiones. La primera se pudo levantar en el siglo IX. En el XII se transformó en convento y dos siglos después, quedó abandonado y sin ningún objeto de valor en su interior.
Leyendas y tradiciones para atraer la buena suerte
En San Juan de Gaztelugatxe no ha habido dragones -al menos que se sepa-, pero sí hay leyendas de piratas y aquelarres que cuentan algunas de las historias más impresionantes de la zona. Una de ellas cuenta que todo el que suba hasta ella, debe tocar su campana tres veces. Si no lo hace, se arriesga a tener mala suerte y a atraer malos espíritus. Aunque actualmente, para no molestar a las aves marinas, se ha retirado la cuerda así que no puede tocarse.
El templo que hay al final se construyó en honor a este santo, porque según las creencias populares, San Juan Bautista visitó San Juan de Gaztelugatxe y allí dio tres únicos pasos. Sus huellas se reparten por tres lugares: una en el arco de San Juan de Bermeo, otra en el caserío Itsasalde del barrio de Arane en el alto de Burgoa y la tercera en el último escalón de las escaleras del islote. Se dice que es obligatorio pisarla para atraer la buena suerte.
En el interior de la ermita todavía hay algunos tesoros, como cuadros, figuras religiosas, pinturas y maquetas de navíos. La mayoría de ellos están relacionados con el mar, los pescadores y sucesos acaecidos en la zona, como la batalla de Matxitxako y la galerna de 1912. Como el lugar invita a ello, San Juan de Gaztelugatxe se ha convertido en lugar de peregrinación para los vecinos de Bakio, Bermeo, Arrieta y Meñaka.
Aunque la tradición de tocar la campana ya no se puede hacer realidad, hay otras costumbres emblemáticas que continúan realizándose para atraer buena suerte, pedir deseos o sanar enfermedades. Una de ellas es que los barcos que se acercan giran tres veces a babor y a estribor para pedir al santo que les proteja y les ayude a tener buena temporada de pesca. Si bien el mar ocupa un lugar muy importante en el entorno, hay más naturaleza también al otro lado.
Un entorno protegido por la Unesco
San Juan de Gaztelugatxe se encuentra en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Es un espacio protegido rodeado por el Cantábrico y marcado por su fuerza. El Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe es considerado de los más valiosos del País Vasco y, por tanto, está incluido en las redes ZEC y ZEPA de protección de aves. Entre las especies más presentes están el halcón peregrino, la gaviota patiamarilla y el paiño común.
Su alma es el río Oka, que nace en el monte Oiz y se transforma en ría a su paso por Mundaka. Las marismas se reparten por todo el territorio y, más allá de eso, algunas de las playas más espectaculares de la región. Como la playa de Laida, que va cambiando de tamaño y forma constantemente; o la de Laga, para algunos, lo más parecido al paraíso. Y es que si realmente existe el Edén no debe estar muy alejado de San Juan de Gaztelugatxe y todo su entorno.
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