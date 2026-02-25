La ermita más espectacular del mundo está en la boca de un volcán en Cataluña: su imagen resistió un terremoto y está el entorno más único de Gerona

Este templo estuvo en ruinas 700 años, pero su destrucción no se debió a la lava del volcán en el que se encuentra.

Esta ermita es una de las más espectaculares del mundo.
Esta ermita es una de las más espectaculares del mundo. / Istock

Hace unos 13.000 años, el volcán de Santa Margarida de 682 metros de altura entró en erupción. Desde entonces, no ha dado señales de volver a hacerlo. Está enclavado en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en un entorno en el que hay 40 conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. Pero lo que hace especial al de Santa Margarida es que en su interior se construyó la ermita de Santa Margarida de Sacot.

No solo su ubicación en el interior del volcán hace que esta ermita sea única

 / Istock / Eloi_Omella

Hay quien dice que es el templo cristiano más bello del mundo. Lo que está claro es que es uno de los edificios más únicos que existen. Además, fue declarado Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Es de estilo románico y muy austero, con una sola nave y una imagen de alabastro en su interior. Precisamente esa imagen fue el motivo por el que se erigió la ermita, pues ahí mismo se encontró la original que representa a Santa Margarida.

La imagen de la virgen que sobrevivió a un terremoto

Puede parecer mentira, pero la lava del volcán nunca ha supuesto un problema para la ermita. Sin embargo, la tierra sí lo ha hecho. Entre 1427 y 1428 la zona se vio completamente asolada a causa de movimientos sísmicos que echaron abajo la estructura. Más de cuatro siglos más tarde, por fin se restauró. La leyenda cuenta que en ese mismo cráter se encontró la imagen de Santa María Margarida en 1856 y por eso se tomó la decisión de reconstruirla.

El cráter en el que se encuentra la ermita de Santa Margarida

 / Istock / Thomas De Wever

Sobrevivió a los terremotos, pero el miedo de que no lo hiciera ante la guerra civil era real. Así que ya en el siglo XX se trasladó al Museo Diocesano de Gerona para evitar que sufriera los horrores del conflicto, y por eso en la ermita no hay más que una réplica. El primer registro escrito sobre la ermita y la figura es del año 1403, cuando Bernat de Ça Terrada dejó en su testamento diez sueldos a favor de la obra de la capilla de Santa Margarida.

La ermita de Santa Margarida en la Garrotxa

 / Istock / Rafa Yanes

Un entorno volcánico muy especial

La ermita es única en su especie, como también lo es el entorno en el que se encuentra, la Zona Volcánica de la Garrotxa. Se trata de una comarca repleta de pueblos preciosos, algunos de los más bonitos de Cataluña como Castellfollit de la Roca, sobre un risco basáltico que se asoma al precipicio donde antaño hubo volcanes activos, o Sant Joan de les Fonts, con castillos por los que parece que no ha pasado el tiempo.

La Zona Volcánica de la Garrotxa

 / Istock / Eloi_Omella

Aunque el paisaje natural tampoco se queda atrás. El hayedo de Jordà aparece ante los ojos del viajero como un bosque de hayas que se extiende por la colada del volcán del Croscat. Es una reserva natural de unos 4,8 kilómetros cuadrados con características únicas en España, pues sus hayas crecen sobre un terreno relativamente llano a una altitud poco frecuente en bosques de esta zona mediterránea de la península, entre 550 y 650 metros.

