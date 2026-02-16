La ermita más espectacular de España está en la sierra más bonita de Navarra: a más de 1.200 metros de altura, Bien de Interés Cultural y con forma de fortaleza

La belleza y el cuidado con el que se erigían estos templos continúa siendo digno de admiración a día de hoy. La Sierra de Aralar en el término de Uharte Arakil de Navarra esconde uno de esos lugares donde no importan las creencias, pues hasta el más ateo queda impregnado con su grandiosidad. Se trata del santuario de San Miguel de Excelsis, uno de los centros de espiritualidad más antiguos y enraizados de toda la comunidad de Navarra, a más ni menos que 1.265 metros y considerado Bien de Interés Cultural.