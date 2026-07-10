La ermita más espectacular de España está en un Parque Natural accesible solo por ruta: antigua sede templaria, es del siglo XII, románico y guarda la huella del Apóstol Santiago

Hablamos de un lugar que no solo llama la atención por su gran misterio y las leyendas que se asocian a él, sino que también llama la atención por ubicarse en pleno corazón del Cañón de Río Lobos. Muchas de las teorías consideran que este lugar fue sede templaria de San Juan de Otero, dentro del obispado de Osma. Este lugar es la Ermita de San Bartolomé, ubicada en Soria en la Provincia de Castilla y León. Hoy en día, esta ermita sigue teniendo mucho poder sobre la península ibérica y es una de las más famosas de la región.

Adriana Fernández

Es una construcción del siglo XII de planta rectangular con ábside semicircular. Tiene una gigantesca puerta de entrada, ligeramente apuntada con arquivoltas que parten de columnas con capiteles decorados y ménsulas talladas. Ubicado dentro del Parque Natural del Cañón del Río Lobos fue creado en octubre de 1985 para dar protección a todo el cauce por donde pasa el río Lobos, así como los bosques de sabina y pino laricio.

Ermita románica templaria de San Bartolomé en un cañón rocoso / Istock / Agustin Orduna

Cuenta con una gran simbología, una de ellas es una de las losas situadas en el suelo de la iglesia que muchos reconocen como la Cruz de la Orden del Temple y muchos confirman que se iluminaba algunos días del año en función de cómo se posicionará el sol. También, se pueden encontrar estrellas invertidas de cinco puntas, un pentáculo invertido, rosetones de seis corazones entrelazados y diferentes símbolos numéricos, sobre todo visibles en la cruz de las Ocho Beatitudes.

Ermita templaria de San Bartolomé, en el cañón del Río Lobo / Istock / Agustin Orduna

Este gran templo se encuentra ubicado en un espectacular cañón de origen Kárstico de 25 kilómetros, creado por la erosión fluvial. Fue declarado Parque Natural en 1985 formando un gran patrimonio de gran diversidad biológica. Para aquellos amantes de las experiencias más salvajes, el parque cuenta con un camping donde te podrás alojar dentro de un entorno único. Podrás realizar una ruta por el Cañón del Río Lobos y vivir una de las experiencias más únicas.

Vista del Cañón del Río Lobos desde el mirador de la Galiana al atardecer, Soria, Castilla y León, España / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Ermita de San Bartolomé: uno de los templos más importantes de Soria

Esta ermita tiene una planta de cruz latina, muy típica del románico tardío. Está formada por una nave única de planta rectangular y un ábside semicircular situado hacia el este. La cubierta es una bóveda de cañón apuntado con dos arcos fajones que dividen la nave en tres partes sobre unas pilastras adosadas. Su iluminación es muy limitada, ya que la nave recibe luz desde la puerta cuando se encuentra abierta y desde una pequeña ventana situada en el muro sur.

Cañón del Río Lobos / Istock / surogati

En su interior destacan elementos muy particulares y admirados como la pila baustimal románica con una decoración muy sencilla. La imagen de San Bartolomé, que se encuentra en el presbiterio. Las marcas de cantero que eran muy típicas de la Edad Media y ventanas estrechas distribuidas a lo largo de todo el templo. Justo delante de la ermita se encuentra la Cueva Grande, se asocia a ritos de iniciación y a la idea de “útero de la tierra”. Sin duda tanto la ermita como el entorno natural que la rodea se han convertido en un punto muy famoso para senderistas, peregrinos y amantes de lo místico.

Misterios y enigmas claves

Una de las leyendas más famosas y contadas de generación en generación, es la que tiene que ver con la huella del Apóstol Santiago. La leyenda cuenta que en su camino por la península, cayó de su caballo en este punto exacto, quedando su marca grabada en la roca junto al templo.

Fotografía de la ermita del cañón del Río Lobos en Soria, España. Parque natural con iglesia templaria / Istock / Raul Ortega Marinas

Muchos de los investigadores y aficionados confirman que el templo se encuentra en un punto de la tierra donde las corrientes geomagnéticas se cruzan entre ellas. Estas líneas generan un campo energético que aporta una sensación de paz y misticismo a los turistas que acuden a visitarlo durante todo el año.