La ermita más espectacular de España está en el corazón de un Parque Natural: se llega a través de una ruta de senderismo de ensueño y guarda símbolos esotéricos

Ni el tamaño de la construcción ni su ubicación hacen que esta ermita sea considerada como la más impresionante de España. La admiración por esta joya viene más allá de lo arquitectónico, encontrando el punto clave en los farallones, originados por la erosión de las olas y la mareas en las partes blandas de los acantilados, así como de sus bosques cerrados.

Un paisaje que se abre sin previo aviso y desvela una misteriosa silueta de piedra que se encuentra perfectamente integrada en el camino. Como si de magia se tratase, provocando una sensación que pocos saben cómo explicar. Una ermita de la Edad Media de estilo románico-protogótico que se manifiesta ante el viajero como una auténtica epifanía pétrea.

La Ermita de San Bartolomé no se visita, sino que se descubre. Para inspeccionarla hay que caminar, escuchar al ripio crujir con cada pisada y descubrir el planeo de los buitres que la aguardan. Una sensación que se debe experimentar para entender que se trata de un lugar suspendido en el tiempo desde que formó parte del antiguo monasterio templario de San Juan de Otero.

Una construcción de piedra y misterio

Este enclave está compuesto por una planta rectangular que culmina en un ábside semicircular de carácter sobrio y armónico. Pero si hay algo que capta todas las miradas es su portada ligeramente apuntada que anuncia su transición arquitectónica del románico al gótico. El despliegue de las arquivoltas, las ménsulas talladas, el alero sostenido por los canecillos, el rosetón de pentagramas presidido sobre uno de sus muros y toda la iconografía esotérica que lo envuelve son detalles que invitan a detenerse, una vez más, frente a él.

Geometría sagrada del Temple

Su ubicación ha sido objeto de estudio para el esoterismo, ya que se encuentra en un punto equidistante entre los dos extremos de la península: exactamente a 525 kilómetros de distancia tanto del Cabo de Creus (Girona), situada al este, como del Cabo de Finisterre (A Coruña), situada al oeste. Esto ha aumentado la teoría de que los templarios conocían la geometría del territorio español y eligieron el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en Soria, para construir este monumento.

En un país repleto de iglesias, monasterios, ermitas y otros lugares de peregrinación es difícil encontrar enclaves como este: capaces de fusionar a la perfección paisajes, historia y misticismo en un lugar tan remoto que casi pareciera que se levantase para permanecer oculto.

