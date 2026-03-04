La ermita más espectacular de España está en el corazón de un Parque Natural: se llega a través de una ruta de senderismo de ensueño y guarda símbolos esotéricos

Este enclave está compuesto por una planta rectangular que culmina en un ábside semicircular de carácter sobrio y armónico. Pero si hay algo que capta todas las miradas es su portada ligeramente apuntada que anuncia su transición arquitectónica del románico al gótico. El despliegue de las arquivoltas, las ménsulas talladas, el alero sostenido por los canecillos, el rosetón de pentagramas presidido sobre uno de sus muros y toda la iconografía esotérica que lo envuelve son detalles que invitan a detenerse, una vez más, frente a él.