Nadie lo conoce, pero dicen que esta ermita es "la Capilla Sixtina española": bóvedas cubiertas por 26 frescos del siglo XVIII y es Bien de Interés Cultural

En el sur de Extremadura, entre dehesas infinitas, olivares y el perfil ondulado de Sierra Morena, se esconde uno de esos rincones que parecen guardar un secreto: una pequeña ermita rural cuyo interior ha llevado a muchos a compararla con la Capilla Sixtina. A pocos kilómetros de la localidad pacense de Fuente del Arco, casi en el límite con Andalucía, se alza esta maravillosa joya que atrae a viajeros de todo el mundo. Sin embargo, muchos todavía desconocen lo que esconde en su interior.

La historia del edificio se remonta, al menos, al siglo XV. Su valor artístico y cultural fue reconocido oficialmente con su declaración como Bien de Interés Cultural, un paso decisivo para proteger uno de los monumentos más sorprendentes de Extremadura. Alejada de núcleos urbanos y rodeada por un paisaje de gran belleza, la Ermita de la Virgen del Ara es uno de los secretos mejor conservados de nuestro país. ¿Y lo mejor? La entrada solo cuesta 3 euros (y para niños menores de 6 años es gratuita).

Adriana Fernández

Desde el exterior, el templo transmite la sencillez característica de muchas construcciones religiosas históricas. Sin embargo, para los que se atreven a cruzar su puerta, logran descubrir una de las mayores sorpresas artísticas de la región: las paredes y bóvedas aparecen completamente cubiertas por un extraordinario conjunto de pinturas que narran escenas del Génesis. La riqueza de los detalles, la fuerza de las escenas y la sensación de estar rodeado por imágenes en todas direcciones provocan un impacto difícil de olvidar.

Ermita Virgen del Ara (Badajoz) / Istock / Manuel Nogales

Los 26 frescos del siglo XVIII que se esconden en esta curiosa ermita de Extremadura

En total, 26 frescos convierten el interior en un inmenso relato visual donde la creación del mundo, los personajes bíblicos y los episodios más conocidos de las Escrituras cobran vida con una intensidad sorprendente. De hecho, la riqueza de este conjunto pictórico ha llevado a muchos visitantes a compararlo con la Capilla Sixtina, aunque la experiencia aquí posee un carácter mucho más íntimo. Mientras tanto, los especialistas relacionan estas pinturas con la influencia artística del entorno de Llerena y con la escuela vinculada a Francisco de Zurbarán, una de las grandes figuras del Siglo de Oro.

Precios y horarios para visitar 'La Capilla Sixtina' española Tal y como informan desde su página web oficial, es posible concertar visitas a la Ermita de la Virgen del Ara durante todo el año. La Hermandad de la Virgen del Ara está al cargo de las mismas, y destina el precio de la entrada al mantenimiento del monumento. Las entradas cuestan tan solo 3 euros y son gratuitas para menores de 6 años.

¡Pero hay mucho más! Como ocurre con muchos monumentos históricos, la ermita también está envuelta en leyendas. La más conocida habla de la princesa Erminda y del rey moro Jayón, que era ciego y recuperó la vista tras una aparición mariana.

La conocida "Capilla Sixtina española" tiene bóvedas cubiertas por 26 frescos del siglo XVIII: una de las ermitas más infravaloradas de nuestro país / Istock / Ivanb-photo

Más allá de la ermita: un espacio natural único que complementa la visita

La visita puede completarse con otro de los grandes atractivos de la zona: Mina La Jayona, una impresionante explotación de hierro cuya actividad transformó durante décadas la economía de la zona. Lo que en otro tiempo fue un escenario de trabajo intenso se ha convertido en un espacio natural de enorme valor paisajístico. Las paredes rocosas excavadas en distintos niveles y la vegetación son el verdadero motivo por el que fue declarada Monumento Natural.

Mina La Jayona / Istock / WHPics

Y lo interesante es que esta ruta guarda una segunda sorpresa para el final: el sendero conduce hasta la Ermita de la Virgen del Ara. Juntos forman una escapada diferente, lejos de las rutas más concurridas. Un viaje para descubrir que, en ocasiones, algunos de los mayores tesoros culturales de España siguen escondidos en los rincones más inesperados.