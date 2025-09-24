La ermita más bonita del mundo está en España: es del siglo XVII y está escondida en un pueblo de 600 habitantes

La Ermita de la Virgen del Ara es de una belleza alucinante, sobre todo en su interior. Alberga 26 piezas que representan el libro del Génesis de la Biblia. La obra más antigua, una tabla gótica, data de entre los siglos XIII y XV. Desde el año 2018 se considera Bien de Interés Cultural, pero no se sabe con exactitud el año exacto en el que se erigió, pero se tienen algunas nociones gracias a los estudios arqueológicos que se han ido realizando en la zona.