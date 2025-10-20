La ermita más bonita del mundo está en España: románica, construida en la boca de un volcán y perfecta para visitar en otoño

En medio de un paisaje volcánico, salpicado de cráteres que en su día estuvieron en erupción y que hoy conforman el centro neurálgico de uno de los lugares más visitados de la comarca, se encuentra una de las ermitas más curiosas de España. Una rareza que bien podría estar entre las más bonitas del mundo por su singularidad. Y para nosotros, es la excusa perfecta para hacer una ruta de senderismo en otoño.