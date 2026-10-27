La ermita más bonita del mundo está en España y se esconde en el cráter de un volcán dormido: un templo románico y una reserva natural perfecta para visitar en noviembre

El 2 de febrero de 1428, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió el norte de Cataluña tras un año entero de temblores. Era el día de la Candelaria, y la ermita se vino abajo. Así siguió, en ruinas, durante más de cuatro siglos, hasta que a mediados del siglo XVII fue finalmente reconstruida con una sola nave, el ábside y un pequeño porche que había sobrevivido.

Vista aérea del volcán santa margarita en la Garrotxa, provincia de Girona, Cataluña / Istock

Pero pese a la impresión de su historia, y más allá de posibles supersticiones, el interés reside en el lugar donde se levanta: el centro de un cráter volcánico casi redondo rodeado de hayedos que crecen sobre la colada de lava del volcán vecino y en otoño, de color cobre, envuelven el templo y el pueblo vecino, una villa medieval de soportales.

Adriana Fernández

En la boca del volcán

El sendero hasta Santa Margarida de Sacot, en el término de Santa Pau, plena Garrotxa, sube entre encinas y robles durante una media hora y, al llegar arriba, el bosque se abre de golpe. Abajo aparece un prado redondo y, en el centro, sola, una ermita de piedra.

Ermita en el volcán Santa Margarida en Olot. / Istock

Lo que se ve desde el borde es el interior de un volcán que entró en erupción hace unos 11.500 años, cuando el magma se encontró con el agua del subsuelo y reventó la tierra en una explosión que dejó esta boca casi perfecta. Hoy es además hogar de la iglesia, de la que se sabe fue románica, y dicen las historias populares que se levantó después de que alguien encontrara en el cráter una imagen de la santa.

Iglesia de Santa Margarita de Sacot cerca de Santa Pau / Istock

Bajar hasta ella lleva unos minutos más. El fondo del cráter es un prado de pasto, y en otoño las laderas cambian de color antes que el resto: los robles se vuelven ocres y amarillos mientras las encinas siguen verdes, de modo que la ermita queda dentro de un anillo de colores.

La talla de la ermita Por su parte, la talla de Santa Margarida que, dicen, apareció en el cráter fue sacada de la ermita durante la Guerra Civil para ponerla a salvo, y hoy se guarda en Girona, recordando a su volcán.

En el altar se venera una copia de mediados del siglo XX, porque la talla original, del siglo XIV, tiene su propia historia. El volcán es una reserva natural parcial, y en 2018 lo compraron la Generalitat y la Diputación de Girona para que su gestión pasara al parque natural.

Croscat, cono volcánico en forma de herradura / Istock

Sobre la lava del Croscat

Santa Margarida no está sola, y en su alrededor se cuentan unos cuarentena de conos volcánicos y más de veinte coladas de lava, en un paisaje protegido en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

El susurro de los volcanes Ninguno de los volcanes presentes ha entrado en erupción en miles de años, aunque dicen que la tierra de la comarca todavía tiembla de vez en cuando.

El vecino que más impresiona es el Croscat, un cono volcánico de unos 160 metros que se considera el más alto de su tipo en la Península Ibérica. Durante años se explotó como cantera de greda, y el mordisco que le dejaron en el flanco permite ver ahora, capa a capa, todo lo que el volcán expulsó. Los grupos que quieran entrar en la zona de la antigua cantera tienen que reservar e ir acompañados de un guía del parque natural.

Fotografía horizontal de un camino sinuoso en un bosque de hayas en otoño, sendero en un bosque de hayas en la zona volcánica de La Garrotxa en Cataluña / Istock

La colada de lava que salió del Croscat se enfrió en un relieve ondulado, lleno de pequeñas lomas, los tossols, algunas de más de 20 metros. Sobre ese suelo creció la Fageda d'en Jordà, un hayedo a unos 550 metros de altitud, una cota baja para estos árboles.

Hoy, las tres paradas caben en un mismo paseo. El itinerario 1 del parque sale del aparcamiento de pago de Santa Margarida, junto a la carretera entre Olot y Santa Pau, y en unos 11 kilómetros, media jornada a paso tranquilo, une el cráter, el Croscat y el hayedo. En noviembre conviene empezarlo temprano, porque a media tarde la luz ya empieza a caer dentro del bosque.

Pueblo de Santa Pau, Girona / Wikicommons / Jorge Franganillo

La villa de los soportales

El mismo terremoto que derribó la ermita dejó muy tocada la iglesia románica que esconde el pueblo vecino de Santa Pau, y la parroquia pasó a una iglesia gótica levantada en la plaza Mayor. Esa plaza, el Firal dels Bous, sigue siendo el centro de la villa: un triángulo de soportales donde se celebran mercados desde 1297. Por encima, en el punto más alto, está el castillo, empezado en el siglo XIII, y a su alrededor se enredan las calles estrechas de lo que fue un recinto amurallado.

En las cocinas mandan los fesols, unas alubias blancas y pequeñas que crecen en tierra volcánica y que en invierno se guisan con butifarra y setas.