La ermita más bonita del mundo está en Castilla y León: cuelga sobre dos cañones, la sobrevuelan buitres y preside uno de los parques naturales más impresionantes de España

La primera vez que llegas a la Ermita de San Frutos no miras la ermita, aunque también. Lo que impresiona realmente es el conjunto; un templo que impacta por no solo su construcción, sino donde está plantado. A un lado, un cañón; al otro, otro aún más profundo. Y no solo eso, sino que si miras arriba disfrutarás de la vista de buitres planeando como si ese borde del mundo fuera su casa. Y ahí, como si nada, se encuentra también una construcción que lleva siglos imponiéndose como quien no quiere la cosa. Es de esos lugares que te obligan a parar, a callarte un poco… y a mirar.