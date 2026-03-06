La ermita más bonita de España es Monumento Nacional y está en un pueblo de 80 habitantes con un Patrimonio de la Humanidad: está escondida en los Pirineos y fue construida en el siglo XI

De hecho, la distancia al valle no es un detalle menor. Y es que, aunque Isil está en la comarca de Pallars Sobirà, su ermita forma parte del conjunto de iglesias románicas del valle de Arán y la Ribagorza. Y por tanto, relacionada muchas veces con la famosa ruta del románico de Bohí, situada en esta zona privilegiada del norte de la península, y declarada Patrimonio de la Humanidad.