La ermita más bonita de España es Monumento Nacional y está en un pueblo de 80 habitantes con un Patrimonio de la Humanidad: está escondida en los Pirineos y fue construida en el siglo XI
Está escondida en un bonito y remoto pueblo de apenas 80 habitantes.
Si os decimos que hoy ponemos rumbo al municipio de Alt Àneu, puede que preciséis alguna indicación más incluso para empezar a situarlo en alguna provincia. Si os decimos que está a orillas del río Noguera Pallaresa, quizá alguien ya sepa se trata de algún lugar perdido en Lleida. Vamos bien.
Hoy el destino elegido para viajar es un bonito pueblo de apenas 80 habitantes, pero con un patrimonio arquitectónico tan valioso, que merece una vista. O varias. Y es que ahí, en un rincón perdido de Cataluña, se encuentra la que dicen es la ermita más bonita de España.
Se trata de una iglesia románica, aunque con elementos característicos que podrían incluirla dentro de ese periodo que sirvió de transición hacia el gótico primitivo. Lo que sí se sabe que es que se trata de una construcción levantada a finales del siglo XI, y que posiblemente se construyó sobre lo que antiguamente fue un monasterio benedictino.
Un tesoro escondido muy cerca del Valle de Arán
Hablamos de la ermita de Sant Joan d’Isil, localizada precisamente ahí, a las afueras del desconocido pueblo medieval de Isil. O lo que es lo mismo, al norte de la provincia de Lleida, a los pies de los Pirineos catalanes y muy cerca del Valle de Arán.
De hecho, la distancia al valle no es un detalle menor. Y es que, aunque Isil está en la comarca de Pallars Sobirà, su ermita forma parte del conjunto de iglesias románicas del valle de Arán y la Ribagorza. Y por tanto, relacionada muchas veces con la famosa ruta del románico de Bohí, situada en esta zona privilegiada del norte de la península, y declarada Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, el hecho de estar aislada de la ruta, le confiere un aire mucho más místico y solitario, y por tanto, con poca masificación turística. Quizá por eso se la considera muy a menudo como una de las ermitas más bonitas.
Monumento Nacional y Patrimonio Inmterial de la Humanidad
La iglesia, muy bien conservada y declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, consta de tres naves cubiertas por una bóveda de cañón, y planta basilical, coincidencia que comparte con la mayoría de iglesias que salpican el valle de Arán.
Aunque los elementos más valiosos se encuentran en las fachadas. En la puerta conocida como de Mediodía, se encuentra una portada excepcional con decoración geométrica y floral, además de dos ventanales correspondientes a la época gótica del edificio. Junto a ellos, dos bajorrelieves que podrían representar a Adán y Eva, y figuras humanas en los capiteles.
Sin duda, una joya que está esperando ser descubierta, igual que sus Falles de Sant Joan, una festividad que tradicionalmente se celebra la noche del 23 de junio y que resulta ser una de las tradiciones más ancestrales del Pirineo. Por eso está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
