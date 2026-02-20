La ermita más bonita de España está pegada a un desfiladero y tallada en roca rojiza: del siglo XIII, de estilo románico-gótico y con un mirador espectacular

Al fondo del conjunto, a través de un pórtico podrás acceder a unas escaleras, las cuales se transforman en un pequeño sendero y conducen hasta los tres miradores ubicados en lo alto de las paredes del desfiladero. Aunque no se trata de un recorrido demasiado largo, sí que tiene una pendiente bastante pronunciada, y en algunos tramos el terreno no es del todo llano, por lo que se recomienda llevar el calzado adecuado. Una vez en la cima, quedarás maravillado con las impresionantes panorámicas del entorno que ofrecen los balcones, tanto del río Gallo, como de las formaciones rocosas conocidas como el Huso y la Rueca o las cuevas que se abren en la roca.