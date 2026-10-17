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La ermita más bonita de España es azul y blanca y está en un mirador infinito al Cantábrico: un hórreo asturiano, acantilados y vistas a dos cabos legendarios

Dos hórreos centenarios y una humilde capilla de época presiden el Campo de La Garita, un balcón natural sobre acantilados de vértigo con vistas a los cabos Busto y Vidio.

Esta ermita es una joya en un pueblo medieval de España que pocos conocen.

Esta ermita es una joya en un pueblo medieval de España que pocos conocen. / Istock / Marlene Vicente

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Andrea Gómez Bobillo

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Si te asomas al borde de la pradera de La Garita vas a notar ese instante de silencio casi absoluto que solo consigue el mar del norte. En este rincón del concejo de Valdés, suspendido sobre los acantilados de Cadavéu (o Cadaveo), vas a encontrar una estampa que parece un cuadro: una pequeña capilla pintada en blanco y azul deslumbrante, un hórreo tradicional a sus espaldas y el golpeteo del Cantábrico muchos metros más abajo.

Una ermita de lo más fotogénica.

Una ermita de lo más fotogénica. / Istock

La Regalina es uno de esos puntos del occidente asturiano donde es obligaorio pararse, dejar que el viento salado te dé en la cara y simplemente quedarse mirando sin prisas por seguir visitando mas lugares. A izquierda y derecha, el horizonte costero parece infinito hasta ver las siluetas inconfundibles de cabo Busto y cabo Vidio, con la playa de La Ribeirona a tus pies.

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Sara Fernández García

El sueño del Padre Galo en un balcón sobre el océano

Detrás de este lugar icónico hay una historia muy humana. La ermita de Santa María de Riégala se levantó en 1931 gracias al empeño del Padre Galo, sacerdote, etnógrafo y gran poeta asturiano bajo el seudónimo de Fernán Coronas. Este hijo ilustre del pueblo estaba obsesionado con regalarle a la patrona local, la Virgen de Riégala, el balcón más hermoso de toda la costa.

Está en un pueblo marinero muy singular que en el pasado fue un importante puerto ballenero.

Está en un pueblo marinero muy singular que en el pasado fue un importante puerto ballenero. / Istock

En Cadavéu la memoria del sacerdote sigue muy viva y, de hecho, su casa natal ha sido recuperada como centro cultural donde se preserva la faliel.la, la rica variedad lingüística del asturiano occidental que él mismo se encargó de recopilar.

La romería de las 'alfiladas' y la fiesta en la pradera

Aunque el lugar enamora en cualquier mes del año, el Campo de La Garita se transforma por completo cada último domingo de agosto, cuando se celebra la célebre Romería de La Regalina (declarada de Interés Turístico) que reúne a vecinos de toda la comarca vestidos con el traje regional. Hay gaitas, bailes ancestrales y carrozas engalanadas que suben hasta la pradera. Es el momento perfecto para probar la alfilada, un bollo dulce y trenzado unido a esta fecha, cuya receta artesanal se ha ido transmitiendo de abuelas a nietas durante generaciones.

Cadavéu: hórreos, casonas indianas y sabor a maíz

Aprovecha la subida a La Regalina para recorrer Cadavéu, galardonado como Pueblo Ejemplar de Asturias en 2022. El municipio conserva uno de los conjuntos etnográficos más valiosos del norte peninsular, con casi 90 hórreos y más de 30 paneras en sus barrios.

La ermita de fondo, y en primer plano, un típico hórreo asturiano.

La ermita de fondo, y en primer plano, un típico hórreo asturiano. / Istock / Javier Castro Nido

Al pasear por sus caminos te irás topando con imponentes casonas de indianos (como la mítica Casa Roja o Villa Hilda) que son muestra de aquellos vecinos que emigraron a América a finales del siglo XIX y regresaron a su tierra para levantar arquitecturas señoriales. Además, por sus calles cruzan constantemente peregrinos del Camino de Santiago de la Costa.

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Antes de emprender viaje de vuelta, busca alguna mesa local para catar la rapa, una contundente e irresistible torta de maíz horneada con berza, tocino y embutido típica de la cocina de campo valdesana.

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