La ermita más bonita de España está en lo alto de un acantilado: en un pueblo ejemplar de Asturias, de madera azul y blanca y abrazada por el Atlántico

Lo normal es que el interior de la ermita suela estar cerrado al visitante. Si vas, y ves el candado echado, date un paseo por los alrededores, porque en este lugar se encuentran algunas de las playas más bonitas de Asturias. La Ribeirona es una de las más famosas, pero también están las del Silencio, el Cabo Busto o la del Cabo Vidio. Caminar hasta Trevías, o conocer el concejo de Tineo y el Monasterio de Obona, son también buenas opciones para completar la escapada.