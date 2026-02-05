La ermita de Asturias construida sobre un dolmen prehistórico: tiene restos megalíticos y está en la primera capital del reino asturiano

Bajo el suelo de la pequeña ermita se conserva un monumento funerario de más de 5.000 años de antigüedad, compuesto por cinco grandes lajas de piedra que, junto a otras dos de menor tamaño, delimitan una cámara rectangular. La losa principal, situada en la cabecera, marca el eje de un espacio que fue sagrado hace mucho. Sobre ese túmulo neolítico se construyó, en el año 737, una capilla prerrománica ordenada por el rey Favila y su esposa Froiluba.