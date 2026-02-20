La ermita aragonesa encajada en una pared de roca que ha fascinando al mundo: "Es tan extrema que arquitectura y naturaleza se confunden"

El lugar tan peculiar en el que se erigió, el recorrido hasta llegar a ella o las vistas desde la cima son solo algunos de los elementos que llaman la atención de este monasterio católico. El acceso es desde la localidad de Aniés, un pueblo situado en la cara sur de la misma sierra. A partir de ahí nace una senda que se utiliza en las romerías y que conduce directamente a la ermita.