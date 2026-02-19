La ermita andaluza que domina la sierra como un faro: Bien de Interés Cultural, el centro de una de las romerías más importantes de España y construida en el siglo XIII
Andalucía guarda como un tesoro esta ermita que atrae a cientos de fieles cada año para su romería y que custodia la sierra onubense como si fuera un auténtico tótem lleno de fe.
A primera vista, podría parecer un templo más, uno de tantos que marca la geografía rural española, discreto y recogido. Durante todo el año se deja ver en lo alto de la sierra de Huelva de forma reservada... Pero cuando llega la fecha señalada, el entorno se transforma: los caminos se llenan de peregrinos, las campanas marcan un ritmo distinto y su virgen se mueve los pasos acompasados de sus costaleros. Lo que parecía un lugar aislado se convierte en epicentro de una celebración que mezcla fe, tradición y pertenencia entre los vecinos de la comunidad.
El origen del santuario hay que encuadrarlo en el siglo XIII como un ejemplo más de las numerosas ermitas de repoblación que se erigieron por toda la comarca tras la conquista cristiana. Sabemos que fue la primera parroquia de la población, como testimonió Rodrigo Caro en 1634, y que primitivamente estuvo consagrada a Nuestra Señora del Castillo, según las indicaciones de Juan de Ledesma de 1633. Esta es la Ermita de Nuestra Señora de la Piedad.
La ermita onubense que conserva una de las romerías más emblemáticas
Este lugar de peregrinación se encuentra dentro del Castillo de Cortegana, una fortaleza cuya silueta resume siglos de frontera, abandono y restauración. Su imagen actual se debe a reformas sucesivas, etapas de deterioro (agravadas por el terremoto de Portugal de 1681) y una profunda intervención en torno a 1970 que devolvió al conjunto buena parte de su presencia monumental. La Ermita consta de una sola nave estructurada en tres tramos separados por arcos fajones rebajados, que apoyados sobre pilastras, soportan una bóveda de medio cañón con lunetos.
Su muro trasero está coronado por un camarín de planta cuadrada cubierto con bóveda semiesférica y con bóveda rebajada para el pórtico que se adosa a sus pies. Los retablos e imagen de la iglesia son en su mayoría de mediados y segunda mitad del siglo XX, destacando La Virgen de La Piedad, patrona de la localidad. Además, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985.
Durante la romería, la ermita deja de ser únicamente un edificio histórico: se convierte en símbolo. Representa la continuidad de una comunidad que se reconoce en sus raíces y en un calendario compartido. Las generaciones se suceden, pero el rito permanece, reforzando el vínculo entre territorio, identidad y fe.
Qué más ver si visitas Cortegana: la Casa Mudéjar
En el centro del municipio destaca la Iglesia del Divino Salvador, templo iniciado en el siglo XIV con trazas gótico-mudéjares y ampliado en el XVI con un ambicioso proyecto renacentista vinculado a Hernán Ruiz II. Su torre de ladrillo y su tesoro parroquial, rico en piezas de orfebrería, subrayan la relevancia histórica de la zona. A orillas del nacimiento del Chanza, la Casa Mudéjar de Cortegana ofrece una imagen distinta: una vivienda humilde del siglo XV que permite comprender la vida cotidiana en época mudéjar: suelos de albero, techumbres tradicionales y estancias compartidas con animales...
Jornadas medievales, encuentros históricos y celebraciones convierten a día de hoy la fortaleza en un espacio vivo, así como todos los rincones y la gente de la localidad de Cortegana.
