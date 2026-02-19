La ermita andaluza que domina la sierra como un faro: Bien de Interés Cultural, el centro de una de las romerías más importantes de España y construida en el siglo XIII

A primera vista, podría parecer un templo más, uno de tantos que marca la geografía rural española, discreto y recogido. Durante todo el año se deja ver en lo alto de la sierra de Huelva de forma reservada... Pero cuando llega la fecha señalada, el entorno se transforma: los caminos se llenan de peregrinos, las campanas marcan un ritmo distinto y su virgen se mueve los pasos acompasados de sus costaleros. Lo que parecía un lugar aislado se convierte en epicentro de una celebración que mezcla fe, tradición y pertenencia entre los vecinos de la comunidad.