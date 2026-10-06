Entramos en el último pueblo bereber de España, en una Reserva de la Biosfera y declarado Conjunto Histórico-Artístico: está repleto de casas blancas con tejados de arcilla

La arcilla con la que se hacen estos tejados se llaman launa, y es lo primero que hay que mirar al llegar a este pueblo, porque explica casi por completo este lugar. Son cubiertas planas y oscuras, pensabas para que la nieve se quede arriba y no tape la puerta cuando llegan las nevadas de enero. El pueblo las vive cada año y se debe a su altitud: 1.300 metros sobre el nivel del mar y la nieve destaca de la misma forma que el blanco de sus fachadas, encaladas de blanco. También entre una calle y otra, en la que se pueden observar pasadizos techados que a veces sostienen habitaciones por encima. Todo esto tiene un nombre: arquitectura bereber, y es lo que define ante todo a este lugar.

Así se ven las calles del último pueblo bereber de España. / Istock

La historia no acompaña del todo a la etiqueta que se le pone a este pueblo. Para entenderlo: la técnica y el trazado vienen de la época musulmana, de cuando este barranco de Sierra Nevada era la tierra de los moriscos. Todo cambió en diciembre de 1568, cuando estalló la segunda rebelión de las Alpujarras, que terminó en 1571 con la expulsión de los moriscos. Fue en ese preciso instante cuando el pueblo empezó a repoblarse de colonos llegados de Galicia, León, Asturias y Castilla. Así que... quien vive hoy bajo esos tejados bereberes desciende, en su mayoría, de gente del norte que llegó hace cuatro siglos y medio a unas casas que ya estaban hechas y que aprendieron a mantener.

Adriana Fernández

Y todo eso es lo que hace interesante al pueblo de Bubión, el de una arquitectura que sobrevivió a los asedios y que se encuentra en la mitad de los tres pueblos que se pueden visitar del Barranco del Poqueira.

Qué hay de bereber en el último pueblo bereber de España

Para empezar: la launa, esa arcilla magnésica y gris que abunda en las montañas de los alrededores que prensada y humedecida sella las construcciones del agua del exterior. Sobre ella se levantan los terraos, los techos planos que definen los caseríos hechos con vigas de castaño o álamo, lajas de pizarra, una capa de barro llamado malhecho y la arcilla por encima, aplastada. Las chimeneas se remtan en cono, coronadas por una lasca de pizarra y una piedra pesada que se pone encima para impedir que el viento se la lleve. Y entre las casas, los tinaos: tramos cubiertos que cruzan la calle sobre vigas y que te permite, literalmente, caminar sobre la vivienda del vecino.

Tejados de las casas de Bubión. / Istock

El origen de esta técnica se atribuye a las tribus bereberes del Atlas, pero con ciertas modificaciones que los estudios califican de "interacción con la arquitectura neoafricana", y no tanto como un trasplante directo. Pero son, prácticamente, primos hermanos.

La historia dejó su marca en la Plaza Doctor Pérez Ramón, que se encuentra frente al Ayuntamiento del pueblo. Allí está la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, un templo mudéjar del siglo XVI con la torre de planta cuadrada adosada a un lado. Y lo que hace que este pueblo bereber se vea como un verdadero pueblo bereber son las calles escalonadas que bajan hacia el barranco orientadas al sur.

Calle de Bubión. / Istock

Tres pueblos con un mismo título

El 29 de noviembre de 1982, el Boletín Oficial del Estado publicó la declaración de Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira. No fue solo Bubión: entraron también Pampaneira y Capileira, los otros dos pueblos del barranco, en un mismo expediente. Y la delimitación fue de las raras para la época, porque no se quedó en los cascos urbanos, sino que abarcó los tres términos municipales enteros, hasta las cumbres de Sierra Nevada.

Calle de Pampaneira, incluido como Bien de Interés Cultural junto a Bubión y Capileira. / Istock

Aquel "Histórico-Artístico" del titular es la denominación que se daba anteriormente; ahora transformado en simplemente Conjunto Histórico, dentro de los Bienes de Interés Cultural. En 2021, el Consejo de Gobierno andaluz sumó otro título, el de Municipio Turístico de Andalucía, que no es poco.

Lo que mejor cuenta esa vida protegida está en la Casa Alpujarreña, en la Plaza de la Iglesia: una vivienda tradicional convertida en museo, con más de 500 objetos de la vida cotidiana, de los aperos al ajuar. A las afueras, en el camino del barranco del Cerezo, la Ermita de San Antonio estuvo en ruinas hasta que la restauraron en 2006; había acogido sus últimas comuniones en 1953. Y en el casco queda la Artesa de los Moros, una piedra de unos dos metros con una oquedad tallada que la tradición tiene por amasadero, aunque eso sea más hipótesis que certeza.

Y en otoño... con castañas. / Istock

Cuándo ir: el otoño de las castañas

El 31 de octubre de 2026, Bubión enciende sus hogueras para la Mauraca, la fiesta de la castaña. El nombre viene de "maurar", asar castañas en la zona, y la fiesta marca el arranque del otoño, cuando los castañares que rodean el pueblo se vuelven cobre y la gente se junta en la plaza al calor del fuego. Es la mejor semana para visitarlo, sin ninguna duda.

Todo esto ocurre dentro de Sierra Nevada, que la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera en 1986, la décima de España. Vino después el Parque Natural, en 1989, y el Parque Nacional, por ley, en 1999. Por Bubión pasa el GR-7, el sendero europeo de largo recorrido, y de él baja el Camino Real hacia Pampaneira; el PR-A70 enlaza en circular los tres pueblos del Poqueira. A un paso del casco, hacia el río, cae la Cascada del Tejar, de unos veinte metros de altura en dos escalones entre castaños y álamos.

Torre de la Iglesia de Bubión. / Istock

Lo que queda por ver, y lo que hay que comer

A poco más de un kilómetro cuesta arriba está Capileira, el más alto de los tres pueblos del barranco, a 1.436 metros. Conserva la Casa-Museo Pedro Antonio de Alarcón, dedicada al escritor que recorrió y contó estas tierras, y su iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza; desde sus miradores se ven las cumbres del Mulhacén, el techo de la península con 3.479 metros, y el Veleta. Cuesta abajo queda Pampaneira, el más bajo y el más visitado, por donde suele arrancar la ruta del barranco.

Vista de Capileira. / Istock

La mesa aquí es de montaña, pensada para después de andar. El plato alpujarreño junta patatas a lo pobre, huevo frito, jamón y embutido de la tierra, y comparte carta con el choto al ajillo y las migas. El sitio con más galones es el Teide, en la calle Carretera, un restaurante familiar abierto desde 1970, con Solete de la Guía Repsol, dos chimeneas en el comedor y a Dolores Manrique al frente de la cocina; los embutidos, el plato alpujarreño y el choto son la apuesta de la casa, y la cuenta ronda los 25 a 35 euros. Y, además, la terraza mira al valle, que es media razón para sentarse.