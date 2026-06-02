Entramos en el rincón andaluz con influencia japonesa que guarda las raíces de Pastora Soler (47 años): "Es el sitio para mi más especial del mundo, vengo de ahí y siempre vuelvo, porque es donde soy feliz"

A orillas del Guadalquivir, en una localidad que se encuentra a apenas 12 kilómetros al sur de Sevilla, se conserva una de las historias más sorprendentes de la relación entre España y Japón, sin olvidar la figura que está directamente relacionada con este lugar: Pastoria Soler, una de las voces más reconocidas de nuestro país, que con orgullo siempre menciona su hogar y sus raíces. Mientras tanto, entre las piedras de sus calles y los pescadores de los embarcaderos, se esconde una historia que arranca en el año 3.000 a.C.

Fenicios, romanos, árabes y hasta vikingos han pisado Coria del Río. Con unos 31.000 habitantes censados, esta localidad sevillana enclavada al pie de la cornisa del Aljarafe no es solo un municipio más del extrarradio hispalense... Entre sus monumentos destaca la Parroquia de Santa María de la Estrella, joya gótico-mudéjar del siglo XIII declarada Bien de Interés Cultural, y la Casa Museo de Blas Infante, el llamado "Padre de la Patria Andaluza", que vivió y fue detenido aquí en el año 1936.

Adriana Fernández

La parroquia de Santa María de la Estrella en Coria del Río (Sevilla) / WikimediaCommons

El refugio más personal de Pastora Soler cerca de Sevilla: sus raíces y su fuerte vínculo

Pero si hay un nombre propio que hoy convierte a Coria del Río en destino de peregrinación, ese es el de Pastora Soler. Pilar Sánchez Luque (su nombre real) nació aquí el 28 de septiembre de 1978, y aunque los escenarios de medio mundo la han reclamado desde que tenía tan solo 8 años, el vínculo con su pueblo nunca se ha roto. "Coria siempre está conmigo, en los buenos y en los malos momentos", ha declarado la artista en más de una ocasión, con esa emoción difícil de fingir cuando habla de sus raíces. Incluso se casó aquí, en la parroquia mencionada anteriormente. Actualmente, vive entre un piso en Pozuelo de Alarcón (por motivos laborales) y una preciosa casa en esta localidad.

Embarcadero antiguo en Coria del Río / Istock / corradobarattaphotos

En el Cerro de Cantalobos, en el número uno de la calle Cal, se asienta el Centro Cultural de la Villa Pastora Soler. El Ayuntamiento decidió rendirle homenaje bautizando con su nombre el espacio cultural de referencia del municipio. Con casi 3.000 metros cuadrados, el recinto cuenta con un teatro al aire libre, un teatro cubierto con capacidad para 400 personas, salas de exposiciones, camerinos, cafetería y hasta una sala temática japonesa (de la que hablaremos a continuación).

El legado samurái de esta localidad sevillana: su historia auténtica

La historia arranca en 1613, cuando una expedición japonesa partió desde la ciudad de Sendai con rumbo a Europa. Al frente de aquella misión se encontraba el samurái Hasekura Tsunenaga, enviado por el poderoso señor feudal Date Masamune con el objetivo de abrir nuevas vías comerciales y estrechar relaciones con la Corona española y la Santa Sede. Era una época en la que Oriente y Occidente apenas comenzaban a conocerse, y aquel viaje representaba un ambicioso puente entre dos mundos muy diferentes.

El Monumento al samurái Hasekura Tsunenaga en Coria del Río / WikimediaCommons

De los casi 200 expedicionarios que conformaban la comitiva, varios decidieron quedarse en la localidad sevillana, convertidos al cristianismo. Sus descendientes adoptaron el apellido Japón para identificar su origen, y hoy, más de quince generaciones después, ese apellido sigue muy vivo en el municipio.

El apellido más singular de España Más de 700 vecinos de Coria del Río portan hoy el apellido Japón. La tradición histórica lo vincula a los miembros de la Embajada Keichō que permanecieron en la localidad en el siglo XVII y adoptaron ese apellido para identificar su procedencia. La Asociación Hasekura, fundada en 1997, agrupa a muchos de ellos y es el principal motor de las actividades que preservan ese legado. Hasta el cementerio municipal de San Lucas guarda tumbas con ese apellido grabado en piedra.

¡Pero eso no es todo! El legado es literalmente tangible: en el Paseo Carlos de Mesa, frente al Guadalquivir, se alza la estatua del samurái Hasekura Tsunenaga, donada en 1992 por la ciudad japonesa de Sendai. En 2013, el entonces príncipe heredero Naruhito visitó el pueblo para conmemorar el cuarto centenario de la embajada, plantando un cerezo junto al monumento y rompiendo el protocolo para fotografiarse con los vecinos.

El Centro Cultural acoge además la Sala Temática Japonesa Virginio Carvajal Japón, y cada año la localidad celebra su Semana de Cultura Japonesa, con conciertos, exposiciones y actividades que refuerzan ese lazo histórico. Hasta existe un sake elaborado íntegramente en el municipio (el Keicho Sake), fusión de la tradición nipona con el sabor del arroz con leche andaluz, que se exporta a Japón.