Entramos en la ría conocida como la despensa del mejillón de Europa: más de 3.300 bateas, playas de arena blanca y un parque natural entre islotes de granito
Concentra la mayor producción de mejillón de Galicia, pero también esconde una isla con playas de arena blanca, senderos costeros y uno de los espacios naturales más valiosos de las Rías Baixas.
Miles de plataformas de madera se reparten por las aguas tranquilas de la ría de Arousa y bajo ellas crecen millones de mejillones que acabarán llegando a mercados de medio mundo, razón por la que este rincón de las Rías Baixas se ha ganado desde hace años el sobrenombre de la despensa del mejillón de Europa. Y eso resume perfectamente su importancia.
Aquí se concentra el mayor cultivo de mejillón de Galicia y uno de los más importantes del mundo. Sin embargo, reducir la ría únicamente a su producción marisquera sería quedarse a medio camino. Frente a estas bateas emerge la Illa de Arousa, un pequeño municipio insular conectado por un puente y lleno de playas de arena blanca, senderos costeros y uno de los espacios naturales más valiosos del litoral gallego.
La ría de Arousa es la mayor de las Rías Baixas y también el principal motor del cultivo del mejillón en la región. Sus aguas reúnen unas condiciones excepcionales gracias a la mezcla de agua dulce procedente de varios ríos y las corrientes atlánticas, lo que favorece una enorme riqueza de nutrientes.
Sobre ese ecosistema aparece la famosa postal que es ya una de las imágenes más características del litoral gallego: las bateas. En toda la ría funcionan más de 3.300 plataformas flotantes, la mayor concentración de este tipo de instalaciones de Europa, donde se cultiva la mayor parte del mejillón gallego con denominación de origen protegida.
Las bateas forman parte del paisaje cotidiano y son también la base de la economía local desde hace décadas. Desde los puertos de la Illa de Arousa salen diariamente embarcaciones dedicadas al mantenimiento de los cultivos, mientras que muchas familias continúan vinculadas al marisqueo y a la acuicultura.
Además del mejillón, la ría produce almejas, berberechos, navajas, ostras y otras especies que convierten este rincón de Pontevedra en uno de los grandes referentes culinarios del litoral español.
La Illa de Arousa es mucho más que un destino gastronómico
Aunque la producción marisquera es lo que suele llamar más la atención, la Illa de Arousa te va a dejar alucinado por la diversidad de paisajes que concentra en apenas unos kilómetros cuadrados.
Su mayor tesoro natural es el Parque Natural de Carreirón, un espacio protegido situado en el extremo sur de la isla donde enconotrarás dunas, marismas, pequeñas lagunas, pinares y playas prácticamente vírgenes. Parece que estuvieras en una isla remota que a veces creemos que solo podemos encontrar muy lejos de casa.
El litoral tiene playas para todos los gustos, desde largas playas familiares hasta pequeñas calas protegidas entre rocas graníticas. Las de Area da Secada, O Bao, Camaxe o Lavanqueira destacan por la tranquilidad de sus aguas, especialmente durante el verano. Si recorres a pie los senderos costeros irás encontrándote también numerosos islotes de granito, pequeñas pasarelas de madera y miradores naturales desde los que podrás ver ese entramado de bateas.
Para conocer Illa de Arousa, lo mejor es que te olvides del coche al llegar y recorras el paseo marítimo que conecta buena parte del núcleo urbano con los principales accesos al parque natural. El puerto no ha perdido ese ambiente tradicional de una villa marinera donde sigue habiendo barcos pesqueros, embarcaciones dedicadas al cultivo del mejillón y pequeños restaurantes.
También puedes apuntarte a alguna de las numerosas rutas en barco que organizan empresas y que permiten navegar entre las bateas para conocer de cerca el proceso de cultivo del mejillón.
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