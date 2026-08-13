Entramos en el puerto con las sardinas más famosas de España: se comen asadas junto al mar, tiene un paseo marítimo pesquero, y es accesible desde el metro de la ciudad

Ni Málaga ni en espeto. Ponemos rumbo al norte de España en busca del que dicen que es el mejor lugar para disfrutar de sardinas asadas junto al mar. Una bahía que se abre al Cantábrico con uno de los paseos marítimos más apetecibles del verano, sobre todo para quienes disfrutan del aroma de las sardinas asadas a la brasa aderezadas con la brisa marina del norte. Es Santurce (o Santurtzi), esa ciudad que está a solo 25 minutos en metro desde el centro de Bilbao.

Es el mejor lugar para disfrutar de sardinas asadas junto al mar / Istock

La sardina es una auténtica seña de identidad de Santurtzi. Su pasado está ligado a la pesca de sardina y a las famosas sardineras, las mujeres que vendían el pescado por las calles y que quedaron inmortalizadas en aquella canción popular Desde Santurce a Bilbao que los más mayores recordarán (y sabrán entonar en su cabeza sin necesidad de tirar de Spotify).

Sara Fernández García

¿Por qué son tan famosas las sardinas de Santurtzi?

Situada en el margen izquierdo del Abra de Bilbao, nombre con el que se conoce a la gran bahía en forma de triángulo donde las aguas de la ría se unen con el mar Cantábrico, en la costa de Vizcaya. La tradición se remonta a cuando Santurtzi era una pequeña localidad pesquera y sus embarcaciones capturaban principalmente sardinas.

Durante años, las sardineras las llevaban a vender hasta Bilbao y la imagen de estas mujeres con sus cestas de pescado se convirtió en uno de los grandes símbolos populares del municipio. Más allá de la historia y el vínculo con la tradición pesquera de esta pequeña ciudad (tiene unos 50 000 habitantes) hay otro elemento fundamental: la forma de prepararlas.

Situada en el margen izquierdo del Abra de Bilbao / Istock

A diferencia de otros lugares de España, como Málaga, donde las sardinas se asan en espeto (es decir, ensartadas como si fueran una brocheta), en Santurtzi lo más tradicional es asarlas enteras directamente sobre las brasas, tradicionalmente con sal gorda y poco más. Es precisamente ese aroma de las parrillas uno de los iconos más reconocibles del paisaje del puerto pesquero y, por supuesto, de las fiestas locales.

¿Cuál es la mejor época para degustarlas?

Si hay una época especialmente buena para degustar las sardinas asadas de Santurtzi, es precisamente el verano y los meses posteriores: es decir, de junio a noviembre (de hecho, el momento culminante sucede alrededor de las Fiestas del Carmen, durante el mes de julio), porque es cuando las condiciones del Cantábrico hacen que la sardina acumule más grasa y resulte especialmente sabrosa.

Y no solo eso, es que en Santurtzi hay otra fiesta más dedicada a la sardina; o mejor dicho, a la sardinera, a las mujeres que las transportaban cesta en mano desde el puerto hasta la ciudad. Es la Sardinera Eguna (o Día de la Sardinera), que cada año se celebra a principios de octubre para rendir homenaje a la figura histórica de la sardinera y, en general, al papel de la mujer marinera.

Eso es, precisamente, lo que marca la diferencia frente a otros destinos sardineros y que hace de Santurtzi tenga un argumento excepcional para ser reconocido como el mejor lugar de España para disfrutar de las sardinas asadas: y es que, no es simplemente un lugar donde se comen buenas sardinas, sino que la sardina forma parte de la identidad histórica, económica y cultural del pueblo.