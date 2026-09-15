Entramos en el pueblo con “el vino más cotizado de España”: está en una una Reserva de la Biosfera y lo conocen como la “capital del ajo”

Es uno de los pueblos más especiales cercanos a la comarca de la Mancha, hablamos de Las Pedroñeras, municipio conocido por ser la cuna del famoso ajo dorado, el cual tiene distintivo de Indicación Geográfica Protegida (IGP). A diferencia del ajo blanco común, el morado es mucho más sabroso destacando por ese aroma intenso tan característico y su alta concentración de Alicina y el responsable de la mayoría de los beneficios para la salud. También se le conoce por tener uno de los cascos antiguos más bellos de la provincia de Cuenca como La Casa Palacio de los Molina o la Plaza de la Constitución junto a su famosa iglesia parroquial, la residencia de los jesuitas y la casa consistorial.

Redacción Viajar

A muy pocos kilómetros de Las Pedroñeras, se encuentra el Complejo Lagunar de Taray, un rincón natural que forma parte de las aguas del río Gigüela. Este Humedal, está protegido como Reserva Natural y forma parte de La Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, declarada por la Unesco en 1980, lo que lo convierte en uno de los espacios ecológicos más importantes y especiales de la zona. Lo que hace tan especial a este lugar es su mezcla de agua y sal, sus lagunas rodeadas de plantas saladas adaptadas a la tierra salada son perfectas para formar el hogar de las distintas aves que viven dentro de la zona como sus famosos flamencos, malvasías cabeciblancas o tarros blancos.

Las Pedroñeras: un patrimonio histórico digno de ver

Hay lugares especiales, y luego está Las Pedroñeras, probablemente este sea el único sitio del mundo donde al viajero no le importa que el aire huela a ajo. Es su sello de identidad y están orgullosos de ello, pero cuando paseas por sus calles te das cuenta de que no solo el pueblo cuenta con una gran tradición agrícola sino también, arquitectónica. Su casco histórico te lleva directo a la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, el gran orgullo del pueblo y declarado Bien de Interés Cultural. Se trata de un templo del siglo XVI junto a un estilo gótico tardío que se mezcla de manera natural con detalles renacentistas. Merece mucho la pena ver cómo la luz ilumina sus bóvedas de crucería y el enorme Retablo Mayor. Además, su torre campanario se puede observar desde casi cualquier esquina del pueblo.

Las Pedroñeras / wikimedia Commons/Rodelar

Paseando por sus calles, te encuentras con las famosas Casas Solariegas como la de los Molina o los Zapata, donde destacan sus famosas portadas de piedra y sus escudos heráldicos grabados en la pared. Eran las antiguas casas de los nobles y como una buena casa solariega no podía faltar un buen patio manchego, de los de antes, con un pozo en la parte principal y barandillas de madera. La plaza de la Constitución es donde empieza todo, el verdadero corazón social y geográfico de Las Pedroñeras, dentro están idílicos monumentos como su Ayuntamiento, un edificio del siglo XVIII que destaca por su estructura en esquina de dos plantas, rematado por una inconfundible torre con un reloj.

El Dato Su gran portón de piedra está escoltado por pilastras y cuenta con un balcón central clásico en la parte superior.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, domina visualmente gran parte de la plaza con su imponente fábrica de piedra que mezcla estilos góticos y renacentistas y por último, el tercer gran vértice de la plaza, La Antigua Residencia de los Jesuitas, un edificio de corte renacentista del siglo XVI que cierra este conjunto monumental.

Este es la estatua que el pueblo le dedicó a este pedroñero, Félix Martínez / wikimedia Commons/Carmenmoran

“El vino más cotizado de España”

Las Pedroñeras ese lugar donde el aroma del campo convive con el olor de sus viñedos, este villa manchega, o más conocida como la Capital Mundial del Ajo Morado esconde uno de sus mejores secretos, la cuna de AurumRed, considerado el vino mas caro y cotizado del mundo. En su edición Gold, la botella roza los 25.000 euros, con una producción de apenas 300 unidades al año y un proceso que mezcla ozonoterapia con campos electromagnéticos.

Para quienes buscan la esencia de la casa, la Serie Silver destaca por ser un vino de paciencia infinita que reposa un mínimo de 48 meses en barrica antes de salir al mercado. Solo salen unas 6.000 botellas al año, cotizadas en una horquilla de entre 400 y 1.700 euros según la añada y el canal de venta. La versión más fresca de este proyecto la firma su AurumRed Blanco, un monovarietal de Sauvignon Blanc del que apenas se embotellan unos 3.000 ejemplares anuales. Su precio se encuentra entre los 100 y los 250 euros, aplica los mismos métodos de elaboración para lograr un blanco vibrante y con esa singularidad que lo define.