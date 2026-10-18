Entramos en el pueblo de La Rioja donde se hace el mejor chorizo del mundo: ganador de un premio internacional por segundo año consecutivo y elaborado con una receta familiar centenaria

Si preguntas en La Rioja por el arte del embutido, todo acaba llevando siempre a las mismas familias. La historia de algunos productos, como es el caso de los Elías Galilea, está escrita más allá de la etiqueta y se encuentra en quienes llevan más de un siglo frente al secadero. Esta familia es una saga chacinera que sin contar con una gran fábrica industrial ha conseguido mandar en el sector: les basta con un obrador artesanal, ingredientes de primera y la misma receta que su bisabuela empezó a perfeccionar en los años 20.

Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, La Rioja / Wikimedia Commons / Pigmentoazul

Con esa fórmula sencilla y sin aditivos artificiales, su firma, Embutidos Olga, ha vuelto a colocar su producto en lo más alto del panorama internacional. En marzo de 2026, su chorizo delgado volvió a conquistar al jurado de la prestigiosa Feria del Chorizo Artesano de Covaleda (Soria), el gran examen anual para los artesanos del embutido en España, revalidando el éxito de la edición anterior (donde se coronaron con el título absoluto al Mejor Chorizo Artesano del Mundo en 2025) y consolidando su posición en el podio de los grandes artesanos del país.

Adriana Fernández

De las raíces en Baños de Río Tobía a la capital riojana

Para encontrar el origen de este embutido hay que buscar en el mapa Baños de Río Tobía, un municipio riojano históricamente conocido por la industria chacinera. Es más, en la localidad se celebra en septiembre el Festival del Chorizo para conmemorar esta tradición chacinera y se hace un reparto de raciones de chorizo escaldado entre los miles de asistentes, además de hacerse la matanza del cerdo de la manera tradicional.

Palacio Salazar / Wikimedia Commons / Pigmentoazul

Allí mismo están las raíces de esta saga familiar, cuyos primeros antecedentes en el sector cárnico datan de 1852, según cuenta la familia en su web: "Nuestros orígenes en el sector cárnico se remontan a 1852, cuando Venancio Martínez aparece ya documentado como tablajero en Baños de Río Tobía, cuna del embutido riojano. Desde entonces, nuestra familia ha permanecido ligada generación tras generación a este oficio, siendo una de las familias pioneras de la tradición chacinera en La Rioja".

A comienzos del siglo XX, cuenta la familia, su bisabuela Catalina Espiga ("Catali") creció aprendiendo el oficio dentro de ese entorno familiar y hacia 1925 comenzó a dar forma a la receta de chorizo que hoy les ha convertido en líderes. Esta receta centenaria se basa en "materias primas seleccionadas, ingredientes naturales y una elaboración artesanal y tradicional".

Descubre los mejores chorizos del mundo en España / Istock / Piotr Krzeslak

La mujer empezó a ajustar las proporciones, el punto de pimentón y los tiempos de curación de esta receta y, con los años, trasladó el obrador a Logroño, donde la tradición continuó pasando de una generación a otra. Olga Galilea y su hijo Miguel Elías son la cuarta generación familiar al frente del negocio, y la séptima "manteniendo vivo el mismo respeto por el producto y por el oficio".

¿Cuál es el secreto para mantener ese nivel durante un siglo? La respuesta de la familia es tajante: materia prima de máxima calidad y paciencia. Su chorizo se elabora exclusivamente con magro de cerdo seleccionado, pimentón de La Vera, ajo de Las Pedroñeras y sal marina. Sin aditivos, sin colorantes y sin conservantes artificiales. En lugar de ceder a la producción masiva, en Embutidos Olga mantienen un volumen limitado donde la curación lenta sigue mandando.