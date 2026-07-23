Entramos en el pueblo del queso más caro del mundo: madura en cuevas a 1.500 metros, tiene récord Guinness tras subastarse una pieza por 37.000 euros y se visita en una cueva-museo
Este precioso pueblo es la puerta de entrada a los Picos de Europa, pero su encanto radica en que es la cuna del queso de cabrales y tiene una feria declarada de Interés Turístico.
Escondido entre las montañas de los Picos de Europa, existe un pequeño pueblo asturiano que se ha situado en el mapa gastronómico internacional. Pero su belleza radica mucho más allá: rodeado de montañas, praderas y profundas gargantas, se ha convertido en uno de los grandes campamentos base para quienes desean descubrir uno de los paisajes naturales más espectaculares de España. Senderistas, amantes del buen comer y viajeros que saben apreciar las pequeñas maravillas de la naturaleza, encuentran aquí un verdadero oasis.
El territorio de Arenas de los Cabrales estuvo habitado desde la Prehistoria, como demuestra la cercana cueva de La Covaciella, cuyas pinturas rupestres fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más tarde llegaron los romanos, que construyeron antiguas calzadas para explotar los recursos mineros de la zona, algunas de las cuales todavía pueden recorrerse. Mientras tanto, dentro del casco urbano destacan edificios como la iglesia de Santa María de Llas, uno de los mejores ejemplos del gótico asturiano de transición, así como antiguos palacios y casonas que conservan el carácter señorial de otras épocas.
Un paraíso para los senderistas
Es uno de los principales puntos de partida para explorar los Picos de Europa. Desde aquí parten algunas de las rutas más famosas del norte peninsular, como la espectacular Ruta del Cares, considerada una de las caminatas más impresionantes del país. También es el acceso habitual para visitar Bulnes, llegar hasta Sotres o Tielve y emprender ascensiones hacia el emblemático Picu Urriellu, más conocido como Naranjo de Bulnes. Senderismo, escalada, bicicleta de montaña, paseos a caballo o espeleología son solo algunas de las actividades que encuentran aquí un escenario privilegiado.
La Cuna del queso: el más caro del mundo
El ganado sigue formando parte del día a día y las majadas de montaña continúan siendo escenario del trabajo de los pastores que mantienen viva una tradición centenaria. El queso Cabrales es uno de los productos gastronómicos más reconocidos de España. Elaborado con leche de vaca, oveja y cabra y madurado durante meses en cuevas naturales de los Picos de Europa, este queso de sabor intenso se ha convertido en el gran emblema de la comarca.
Por si fuera poco, se ha vuelto a batir un récord que parece reservado únicamente para este rincón de Asturias. Una pieza de Cabrales ha sido vendida por 37.000 euros, revalidando el título del queso más caro del mundo y confirmando el prestigio de una elaboración que trasciende lo puramente culinario. El hito se produjo durante la tradicional subasta celebrada tras el Certamen del Queso Cabrales, una cita que cada año reúne a productores, vecinos y amantes de la gastronomía para reconocer las mejores elaboraciones amparadas por la Denominación de Origen Protegida.
Con esta cifra, el Cabrales supera por quinta vez su propia marca mundial y vuelve a figurar en el Libro Guinness de los Récords. Más allá del espectacular importe alcanzado en la subasta, el evento sirve para poner en valor un producto que forma parte del patrimonio gastronómico asturiano y cuyo proceso de elaboración continúa prácticamente inalterable desde hace siglos. Quienes quieran conocer de cerca su proceso de elaboración pueden visitar la Cueva-Exposición del Cabrales, un espacio instalado en una cueva natural que explica la historia y las particularidades de este producto único.
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